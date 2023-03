Van der Vaart gebruikt twee talkshows op rij om punt over Oranje-klant te maken

Dinsdag, 21 maart 2023 om 07:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:46

Rafael van der Vaart hoopt nog altijd dat Ronald Koeman het Nederlands elftal om Xavi Simons heen bouwt. De oud-middenvelder schoof maandag aan bij zowel Rondo als Beau en verkondigde in beide programma's dezelfde mening. "Je had Cruijff, Van Hanegem, Neeskens, Kluivert, Davids... er wordt niet vaak zo iemand geboren."

Om 20.30 uur nam Van der Vaart eerst plaats aan de Rondo-tafel. Daar vroeg presentator Wytse van der Goot hem 'of hij al een poster van Simons boven zijn bed had hangen'. Van der Vaart is groot fan van de PSV'er en sprak zich daar zo'n twee maanden geleden al eens wijdlopig over uit. "Als ik Ronald Koeman was geweest, zou ik het elftal om hem heen bouwen. Absoluut", zei de voormalig nummer 10 destijds bij Studio Voetbal.

Ook bij Rondo steekt Van der Vaart weer de loftrompet. "Ik zie iets wat ik in jaren niet gezien heb: een Nederlands talent met zo veel potentie. Ik blijf dat zeggen. Iedereen ziet het, maar in Nederland zijn we ook al wel snel van: nou, gaat dat wel goed... Ik denk dat het voor Memphis fantastisch gaat zijn om hem achter zich te hebben en ook voor Frenkie als hij terug is (laatstgenoemde moet komende interlandperiode missen vanwege een lichte blessure, red.)."

Met 22.00 uur op de klok was het tijd voor Beau. Daar zei de eveneens aangeschoven Fresia Cousiño Arias 'te hopen dat Simons een kans krijgt'. "Eindelijk!", jubelde Van der Vaart. "Mensen aan tafel die me begrijpen! Weet je wat het is: je had Cruijff, Van Hanegem, Neeskens, Kluivert, Davids – er wordt niet zo vaak iemand als Simons geboren. Ik weet wel dat hij negentien is en af en toe slecht speelt. Maar wij gaan hier heel veel plezier van krijgen."