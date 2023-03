Fraser geeft verbazing toe na Van Seumeren-incident: ‘Blijkbaar is er verschil’

Dinsdag, 21 maart 2023 om 07:10 • Tom Rofekamp

Henk Fraser geeft toe 'zich te verbazen' over hoe de kleedkamerruzie tussen Frans van Seumeren en Sean Klaiber bij FC Utrecht is afgehandeld. Na het verlies tegen Go Ahead Eagles (1-2) kwam het tot een fysieke confrontatie tussen de twee, wat door Van Seumeren werd afgedaan met een publieke excuses. Fraser werd eerder dit seizoen nog de deur uitgewerkt na een soortgelijke situatie met Amin Younes. "Ik kan niet ontkennen dat ik me er wel over verbaas. Daar ga ik niet over liegen", zegt Fraser in gesprek met De Telegraaf.

Al snel na het zaterdagse verlies werd bekend dat een woedende Van Seumeren de Utrechtse kleedkamer had opgezocht. Even later werd ook duidelijk dat het tot een fysieke confrontatie was gekomen tussen de grootaandeelhouder en verdediger Klaiber. De twee zouden door de aanwezigen uit elkaar gehaald hebben moeten worden.

In december deed zich een soortgelijke situatie voor. Toenmalig hoofdtrainer Fraser en aanvaller Younes waren destijds de hoofdrolspelers. Fraser greep de Duitser bij zijn keel in een geëscaleerde ruzie en besloot daarop zelf op te stappen. Niet veel later gaf algemeen directeur Thijs van Es aan Fraser er anders zelf uitgegooid te hebben. Vooral dat laatste zorgt voor verbazing bij de momenteel werkloze trainer.

"Ik heb wel gelezen dat Frans ook zelf heeft aangegeven dat het fysiek is geworden", zegt Fraser. "En ik lees dan dat de situaties niet te vergelijken zijn, ook omdat de relatie tussen Frans en Klaiber anders is. Ik kan niet ontkennen dat ik me er wel over verbaas. Daar ga ik niet over liegen. Blijkbaar is er verschil tussen het ene fysieke moment en het andere. Diezelfde heren zitten er nu anders in."

Fraser laat het oordeel of er met twee maten gemeten wordt aan zich voorbijgaan. "Het is aan anderen om te beoordelen of ze dit klassenjustitie vinden en of de directeur nu andere principes handhaaft. Er zijn nu ook andere belangen natuurlijk. Maar iedereen moet zelf maar oordelen of belangen invloed mogen hebben op principes."