V/d Gijp verbijsterd na persco Heitinga: ‘Hij doet het erom, honderd procent'

Maandag, 20 maart 2023 om 22:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:19

René van der Gijp en Johan Derksen hebben geen hoge pet op van John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. De tafelgasten van Vandaag Inside zijn vooral niet onder de indruk van de verbale kwaliteiten van de interim-coach van de Amsterdamse club. Met name Derksen is van mening dat Heitinga in zijn interviews en op persconferenties wel erg clichématig overkomt. Daarnaast wordt ook het zwakke optreden van Calvin Bassey tegen Feyenoord besproken.

"Zoals onze vriend Heitinga. Je kan ook bij Emmen beginnen", opent Van der Gijp zijn analyse over de in januari aangestelde oefenmeester. Om vervolgens te refereren aan het dramatische spel van Bassey in De Klassieker van zondag. "Dan kan je gewoon de linker centrale verdediger, die alles inlevert bij de tegenstander, laten staan. Omdat je hem niet kapot wil maken. En omdat je denkt: Ik zit niet zo breed in de centrale verdedigers. Maar je moet deze gozer gewoon in de rust eruit halen. Die moet je gewoon in de rust wisselen."

Derksen is net als Van der Gijp kritisch op de tegenvallende Bassey. "Het is gewoon structureel, hij kan het niveau gewoon niet aan. En die Heitinga, die gedraagt zich als een sprekende robot. Er komen allemaal volzinnen uit zijn mond waar hij van vindt dat een topcoach die volzinnen moet uitspreken. Wat hij vertelt, daar zit helemaal geen soul in. Het heeft nergens iets mee te maken. Hij lult maar een eind weg." Van der Gijp keek zaterdag met enige verbazing naar de voorbeschouwing van Heitinga op De Klassieker. "Op zich heb je mensen die niet veel zeggen", aldus de analist met een kwinkslag. "Daar kun je ook niet veel aan doen. Hij schept er genoegen in en doet het erom. Honderd procent."

"En daar zitten dan mensen als Mike Verweij en Hans Kraay junior bij", verwijst Van der Gijp naar de persconferentie. "Op de twee vragen gaf hij als antwoord: 'Daar geef ik geen antwoord op'. En daarna vertelt hij dat Feyenoord met 7-1 had gewonnen van Shakthar Donetsk. Werkelijk verbijsterend wat daar uit kwam. Hoelang duurt het voordat Hans Kraay vanuit ESPN zegt: 'Mensen, laat gaan'." Presentator Wilfred Genee vult aan door te zeggen dat Heitinga altijd een lijstje heeft met dingen die hij wil zeggen op persconferenties. "Hij denkt te veel na en bereidt te veel voor, maar hij moet gewoon een mens zijn en improviseren", haakt Derksen daarop in.