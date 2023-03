The Telegraph: tirade kost Antonio Conte de kop, nog deze week ontslag

Antonio Conte wordt later deze week ontslagen door het bestuur van Tottenham Hotspur, zo verzekeren The Telegraph en talkSPORT maandag. Voorzitter Daniel Levy is naar verluidt wel klaar met de Italiaanse manager na de woede-uitbarsting van zaterdag. Conte was woedend na het 3-3 gelijkspel tegen Southampton, na een 1-3 voorsprong, en maakte onder meer zijn spelersgroep en de clubleiding met de grond gelijk. Hij is volgens berichtgeving teruggevlogen naar Italië om tijdens de interlandbreak over zijn toekomst in Londen na te denken.

De verontwaardigde Conte liep op de aansluitende persconferentie van zaterdag helemaal leeg. "Ik ben hier helemaal niet aan gewend. Ik zie heel veel egoïsten, ik zie geen team. Ik zie elf spelers die voor zichzelf spelen, een veld op gaan en totaal geen ziel en zaligheid in de wedstrijd stoppen", foeterde Conte. Tottenham werd eerder deze maand door Sheffield United uit de FA Cup geknikkerd, terwijl AC Milan over twee duels te sterk bleek in de achtste finales van de Champions League.

“Dit is niet het gevolg van tactiek, maar van een gebrek aan passie en beleving”, zei Conte. “Als die twee onderdelen ontbreken, dan kun je verliezen van een jonger Sheffield United en kan het ook misgaan tegen Southampton ondanks dat je 1-3 voor staat. We zijn te angstig.” De laatste gewonnen prijs van Tottenham dateert uit 2008, toen de EFL Cup werd gewonnen. “Ze zijn er hier aan gewend. Ze zijn er gewoon gewend aan geraakt om niets te winnen. Ze willen niet voor iets belangrijks spelen, ze willen niet onder druk spelen, ze willen geen stress krijgen. Dat is lekker makkelijk. Dat is het verhaal van Tottenham.”

Conte had ook geen goed woord over voor de leiding van de club. “De eigenaar (Joe Lewis, red.) is hier twintig jaar en ze hebben nooit wat gewonnen? Hoe komt dat? Je riskeert de fout te maken door naar de manager te wijzen, maar ik weet hoe het is om te winnen en om van grote tegenstanders te winnen. Ik heb geprobeerd de situatie te camoufleren, maar nu niet meer. Dit is onacceptabel voor al die fans die een ticket kopen en ons volgen.”

De Italiaanse keuzeheer beschikt over een aflopend contract, maar het lijkt erop dat Tottenham enkele maanden eerder al een einde wil maken aan de samenwerking met de manager. De 53-jarige coach is sinds november 2021 verbonden aan the Spurs, dat vorig seizoen onder zijn leiding als vierde eindigde en een Champions League-ticket veroverde. Men staat nu opnieuw vierde, al is de voorsprong op Newcastle United slechts twee punten en heeft de nummer vijf nog twee duels tegoed.

Opvolgers

Conte is nog niet officieel ontslagen door Tottenham, maar The Telegraph schuift nu al enkele opvolgers naar voren. Mauricio Pochettino lijkt een voorname kandidaat te zijn. De momenteel clubloze coach kende enkele succesvolle jaren in Noord-Londen, alvorens hij in november 2019 werd ontslagen. De vorig jaar bij Chelsea weggestuurde Thomas Tuchel schijnt ook op het lijstje van Levy te staan. De met Leicester City tegenvallend presterende Brendan Rodgers wordt eveneens in verband gebracht met de opvolging van Conte, mocht laatstgenoemde daadwerkelijk zijn ontslag krijgen.