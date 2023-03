René van der Gijp hekelt Rafael van der Vaart: ‘Dat is ab-so-luut niet waar!’

Maandag, 20 maart 2023 om 22:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:48

René van der Gijp begrijpt weinig van de uitspraken die Rafael van der Vaart zondagavond deed tijdens een uitzending van Studio Voetbal. De veertigjarige analist oogde opvallend geïrriteerd. Hij noemde de gewonnen Klassieker van Feyenoord tegen Ajax (2-3) ‘dik verdiend’, maar stelde dat er bij de Rotterdammers in potentie geen enkele topspeler rondloopt.

“Zo’n Van der Vaart... Het ging helemaal nergens over”, verzucht Van der Gijp bij Vandaag Inside wanneer hij diens uitspraken aanhaalt. “Op zich is het wel grappig als je voor Ajax bent. Hij had er gewoon de tering in dat Feyenoord van Ajax won. Dat kan als analist natuurlijk niet, hè. Eigenlijk zei hij min of meer dat Feyenoord een kutelftal heeft, maar met Arne Slot wel een hele goede trainer. Dat is natuurlijk niet waar, dat is ab-so-luut niet waar!”

Van der Vaart noemde de zege van Feyenoord zondag bij Studio Voetbal dik verdiend. “Slot heeft tactisch in alles gewonnen.” De oud-prof nam de vroege wissel van Quilindschy Hartman, die bij een overtreding op Mohammed Kudus ontsnapte aan zijn tweede gele kaart, als voorbeeld. ''Dat vind ik gewoon heel sterk. Hij is de absolute uitblinker, een geweldige trainer. Ik was er jaloers op. Toen dacht ik: nu verdien je het ook om de wedstrijd te winnen. Ik ben de eerste om te zeggen dat Feyenoord verdiend heeft gewonnen. Ajax was dramatisch.” Volgens Van der Gijp wordt de tactische wissel van Slot veel te groot gemaakt. “Dat Van der Vaart dan zegt dat Slot de enige trainer in Europa is die Hartman zou wisselen... Dat had echt iedereen gedaan.”

Van der Vaart liet na de winst van Feyenoord op Ajax weten niet onder de indruk te zijn van de individuele kwaliteiten van de selectie van Slot. “Alle spelers van Feyenoord zijn prima spelers, maar er zal er geen één bij Real Madrid, Barcelona of de grote clubs belanden”, zei hij kribbig tegen Pierre van Hooijdonk. “Tuurlijk ben ik geïrriteerd! Als je net als Ajax een paar jaar geleden bijna de finale van de Champions League hebt gespeeld en je hebt zoveel miljoenen op de bank en haalt spelers waarvan je zegt: ‘Jeetje mina hey!’ Als wij met zijn tweeën het veld oplopen dan kunnen we nog naar de goede kleur spelen, maar dat kunnen ze niet meer. Daar zit mijn irritatie!” aldus Van der Vaart.