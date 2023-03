Kieft: ‘Ik vond het echt een waardeloos interview van Xavi Simons, zeg het dan’

Maandag, 20 maart 2023 om 21:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:48

Wim Kieft is hard in zijn oordeel over PSV na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Vitesse van zondag. De voormalig aanvaller van de Eindhovenaren noemt het interview dat Xavi Simons na afloop gaf, waarin hij repte over een mentaliteitsgebrek, 'waardeloos'. Daarnaast valt het Kieft op dat trainer Ruud van Nistelrooij over het algemeen een tamme indruk maakt sinds zijn aanstelling als hoofdtrainer van PSV.

Volgens presentator Wilfred Genee stond Simons zondag met ingehouden woede voor de camera van ESPN. Het maakt allemaal geen indruk op Kieft. "Ik vond het echt een waardeloos interview van die jongen", aldus de analist in Veronica Offside. "Zeg het dan. Op dat moment denkt hij: Ik praat mijn mond voorbij, dus ik ga het niet zeggen. Daarom zag het er heel klungelig uit. Er komt toch een druk op, of zo. En dan moet je ook de kwaliteiten hebben om daarmee om te kunnen gaan als PSV. En dat ging niet."

Xavi Simons komt met een duidelijke boodschap richting zijn ploeg na het gelijkspel in Arnhem. "Dit kan gewoon niet, de mentaliteit moet veranderen" — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2023

Simons verweet zijn ploeg na afloop een mentaliteitsgebrek, wat volgens hem 'echt veranderd moet worden'. "Het zit me echt dwars, ja", klaagde een chagrijnige Simons na afloop voor de camera's van ESPN. Hijzelf zette zijn ploeg na acht minuten nog wel op voorsprong, maar daarmee was de kous voor hem niet af. "We scoren die 0-1 en denken dat het wel goed gaat komen. Dat kan gewoon niet, die mentaliteit moet veranderd worden. Ik heb gescoord, maar we hebben ook gelijkgespeeld. Je strijdt voor de titel, er is geen excuus", aldus Simons.

Van Nistelrooij

Kieft vindt het 'heel moeilijk om te beoordelen' of Van Nistelrooij geschikt is om PSV voor meerdere jaren te leiden als trainer. "Maar ik vind hem een beetje ingetogen langs de lijn. Fred (Rutten, red.) is een zeer goede trainer en die wil volgens mij ook geen eerste man meer zijn. Maar dat is echt wel een goede veldtrainer. Maar het lijkt erop dat het een beetje te veel van hetzelfde is, die twee. Ik vind Ruud niet bevlogen overkomen", aldus Kieft.

Aad de Mos is net als Kieft nog niet overtuigd door Van Nistelrooij, zo liet hij maandag weten in gesprek met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "Ik kan niet in zijn bovenkamer kijken, maar hij wilde het niet doen. Marcel Brands heeft hem overgehaald om het wel te doen. Je ziet dat het aan hem vreet. Je moet wel een keer kordaat zijn en boos worden. Even laten zien dat het PSV is. Het is structureel en dat is een kwalijke zaak. Als je zoveel punten laat liggen, ik denk wel vijftien tegen de kleintjes, dan is dat veel te veel", zo oordeelt de oud-coach van PSV.