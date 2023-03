Perez en Gullit noemen opvallende vervangers voor geblesseerde De Jong

Maandag, 20 maart 2023 om 21:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:51

Bondscoach Ronald Koeman kan tijdens de komende EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje geen beroep doen op Frenkie de Jong. De 25-jarige middenvelder van Barcelona is tijdens el Clásico tegen Real Madrid (2-1 voor de Catalanen) licht geblesseerd geraakt en moet een tijdje rust houden. Door de afwezigheid van De Jong zou Kenneth Perez Joey Veerman bij Oranje in de basis posteren, terwijl Ruud Gullit en Marco van Basten met Daley Blind als controleur op het middenveld zouden beginnen.

Koeman riep maandag Veerman als vervanger van de geblesseerde De Jong op. Voor Perez is het oproepen van de middenvelder van PSV een logische beslissing. "Joey Veerman lijkt in zijn spel natuurlijk het meest op Frenkie de Jong", zegt de analist bij Voetbalpraat. "Je zou met Mats Wieffer, Wijnaldum en Xavi Simons kunnen spelen, als je Veerman niet wil opstellen. Maar ik zou Veerman wel opstellen, samen met Wieffer en Wijnaldum op 10. Tegen Frankrijk ook? Ja, hoor. Dan herstel je ook het koppel Wijnaldum met Memphis Depay."

Aan tafel bij Rondo wordt echter Blind als vervanger van De Jong genoemd. “Daley heeft het goed gedaan bij Advocaat op het middenveld', geeft Gullit aan. “Dat kan hij. Natuurlijk zie je Wieffer in de tweede helft tegen Ajax en denk je: dat is ook een kandidaat. Maar ook al tegen Frankrijk? Dan ga je toch voor ervaring, denk ik. Of het uitmaakt dat Blind weinig ritme heeft? Dat hoeft niet op die plek. Kijk naar Busquets, die staat altijd op de goede plek. Een, twee keer raken. Ik denk dat Daley met zijn ervaring zo'n wedstrijd kan spelen.”

Van Basten kiest eveneens voor Blind als controleur tijdens de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. “Ik zou ook voor Blind hebben gekozen. Met Wijnaldum en De Roon. Blind is gewoon een goede middenvelder, een linkspoot ook. Hij kan natuurlijk heel goed voetballen en dat is wat je op het middenveld nodig hebt. Met lopen is hij verdedigend kwetsbaar, maar ik denk dat hij dat makkelijk kan en in zo'n wedstrijd tegen Frankrijk meer ervaring heeft dan Wieffer.”

Jordy Clasie

Koeman was van plan om Jordy Clasie op te roepen als vervanger van De Jong in de selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. Dat vertelde de bondscoach tijdens een persconferentie op de KNVB Campus in Zeist. De middenvelder van AZ was echter niet fit en dus besloot Koeman om voor Veerman te kiezen.