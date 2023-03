Feyenoord-talent (14) op Instagram: ‘En dan ben je ineens ziek, teelbalkanker’

Maandag, 20 maart 2023 om 21:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:27

Mik Akkermans heeft teelbalkanker, zo onthult de jeugdspeler maandag via een verhaal op zijn Instagram Stories. De pas veertienjarige middenvelder, die inmiddels operatief is geholpen, gaat binnenkort een traject in met chemotherapie. Akkermans is bezig aan zijn eerste seizoen in het Onder 14-elftal van Feyenoord. Hij werd vorig jaar zomer voor 90.000 euro overgenomen uit de jeugdopleiding van PSV.

"En dan ben je ineens ziek. Teelbalkanker", laat Akkermans weten via Instagram. "Ik ben inmiddels geopereerd en gelukkig zijn er geen verder uitzaaiingen gevonden. Wel ga ik de komende zes weken een traject in met chemotherapie. Dat zal zwaar worden, maar met alle steun die ik tot nu toe heb gekregen van mijn club, oude club, vrienden, bekenden en familie ga ik hier sterker uitkomen. Dat weet ik zeker. Tot snel!", aldus de strijdbare Feyenoorder, die zijn uitleg afsluit met een emoji van een gebalde vuist.

Het verhaal dat Mik Akkermans deelde op Instagram

Dat Feyenoord vorig jaar 90.000 euro neerlegde voor Akkermans was uniek, want nog nooit was er zo'n hoog bedrag betaald voor een speler van dertien jaar. PSV was teleurgesteld over het vertrek van Akkermans. Hij speelde sinds 2017 in de jeugdopleiding en staat te boek als een groot talent. De club deed meerdere pogingen om het vertrek te voorkomen, maar dat bleek tevergeefs. In het seizoen 2021/22 was de in Breda geboren middenvelder aanvoerder van PSV Onder 13. Het team werd in de najaarsreeks op doelsaldo kampioen, ten koste van Feyenoord.

Bij Feyenoord maakt Akkermans minuten in de Onder 14. Ex-prof Gaston Taument heeft momenteel de leiding over dat elftal. De creatieveling sprak vorig jaar de verwachting uit zich de komende jaren beter te kunnen ontwikkelen in Rotterdam. In juni 2018 stapte de Feyenoord Academy over van het verouderde Varkenoord naar een nieuw en multifunctioneel trainingscomplex dat de naam ‘1908’ draagt.