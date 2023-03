Perez snapt niet dat Heitinga nu al langs de Slot-meetlat wordt gelegd

Maandag, 20 maart 2023 om 19:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:01

John Heitinga kende een redelijk voortvarende start als interim-trainer van Ajax, maar Willem Vissers is niet erg overtuigd. De journalist van De Volkskrant denkt dat de leiding van de Amsterdamse club op zoek moet gaan naar een meer gerenommeerde hoofdcoach. Vissers schuift overigens geen concrete voorbeelden naar voren die het eventueel van Heitinga zouden kunnen overnemen in de Johan Cruijff ArenA. Kenneth Perez is een stuk milder voor Heitinga.

"Ik denk dat Ajax toch een nieuwe trainer moet gaan zoeken", oordeelt Vissers een dag na de met 2-3 verloren Klassieker tegen Feyenoord in Voetbalpraat. "Met alle respect voor Heitinga, maar als je toch het verschil tussen hem en Slot bijvoorbeeld." Perez concludeert dat de Feyenoord-trainer als graadmeter moet dienen. "Voor Ajax wel", antwoordt Vissers. "Heitinga is een beginnende trainer en als Ajax kun je zeggen: 'daar doen we het mee'. Maar ik denk dat je als Ajax een gerenommeerde trainer moet zoeken. En dan Heitinga nog aan de hand laten meelopen. Maar ik denk niet dat hij momenteel de trainer is om Ajax door deze periode te loodsen."

Perez denkt dat een sterke nieuwe technisch directeur Heitinga heel goed zou kunnen helpen in deze roerige periode bij Ajax. "En ik vind dat Heitinga het verbaal best wel goed doet." Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam kijkt op van die opmerking. "Meen je dat nou?" Vissers vindt de persconferenties die Slot geeft juist veel beter dan die van Heitinga. Perez is van mening dat er niet steeds vergelijkingen moeten worden gemaakt. "Als je hem steeds als meetlat neemt, dan is niemand goed genoeg."

"Afgezien van Slot die niet naar Ajax wil, dat snap ik wel. Maar of je nou Ron Jans of Pascal Jansen neemt, die zijn als trainer allemaal verder dan Heitinga", haakt Vissers in. "Ik kan er nog wel tien opnoemen als ik wil, ook uit het buitenland." Perez is een stuk milder voor Heitinga. "Frank de Boer heeft Ajax getraind, zonder enige ervaring. Dus het kan wel, Martijn. Ik zeg niet dat hij het per se kan, maar ik vind het te makkelijk om te zeggen: 'nee, er moet een ervaren trainer komen'."