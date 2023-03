Gepasseerde Lang meldt zich via Instagram met boodschap aan Koeman

Maandag, 20 maart 2023

Noa Lang lijkt not amused te zijn over het feit dat niet hij maar Donyell Malen als vervanger van Steven Bergwijn is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 23-jarige linksbuiten van Club Brugge plaatst een foto van zichzelf in het shirt van Oranje met daarbij een radeloze emoticon. Maandag werd bekend dat Bergwijn zich vanwege een blessure heeft afgemeld voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. Zijn vervanger Malen zat in eerste instantie niet eens bij de voorselectie.

Lang had hoogstwaarschijnlijk op meer krediet van bondscoach Ronald Koeman gerekend. De spraakmakende Capellenaar speelt bij Club altijd als linksbuiten, de positie waarop Ajacied Bergwijn bij zijn club normaliter ook speelt. Malen speelde in de laatste twee wedstrijden bij zijn club Borussia Dortmund als rechtsbuiten, terwijl hij zelf het liefst als spits speelt. Toch is Malen volgens Koeman de beste vervanger van Bergwijn.

De boodschap van Lang op Instagram.

De 59-jarige keuzeheer behandelde het oproepen van Malen maandag namelijk tijdens de persconferentie op de KNVB Campus in Zeist. “Toen we de voorselectie maakten, speelde hij niet. Hij viel zelfs niet in. De laatste twee weken heeft hij rechtsbuiten gespeeld bij Dortmund. In mijn optiek was Bergwijn bij mij de rechtsbuiten. Een van de, ten minste. Ik wissel een rechtsbuiten in en haal een jongen erbij die gewend is om ook op die positie te spelen. Dat kunnen anderen ook, maar dat zijn jongens die aan de linkerkant spelen”, aldus Koeman, die daarmee doelde op Lang.

Voor de sterspeler van Club lijkt dat een bittere pil om te slikken, zo blijkt uit zijn cryptische boodschap op Instagram. Indien de geselecteerde aanvallers van Oranje komende week fit blijven, blijft Lang nog even steken op zes interlands. Daarin was de grillige aanvaller goed voor één doelpunt en één assist. Vrijdag speelt Nederland een uitwedstrijd tegen Frankrijk, waarna het elftal van Koeman op maandag in De Kuip speelt tegen Gibraltar. Lang komt pas op 2 april weer in actie, wanneer voor Club een uitduel met KV Mechelen op het programma staat.