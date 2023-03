Ook verloofde van Giménez steelt de show met actie tijdens de Klassieker

Maandag, 20 maart 2023 om 18:52 • Wessel Antes • Laatste update: 18:59

Fer Serrano, de verloofde van Feyenoord-spits Santiago Giménez, heeft net als haar toekomstige man voor hilariteit gezorgd op sociale media met een actie tijdens de Klassieker. De 25-jarige actrice uit Mexico, die op Instagram maar liefst 280.000 volgers heeft, liet via haar pagina trots zien ‘undercover’ te zijn in de Johan Cruijff ArenA. Daar zag Serrano hoe Giménez de openingstreffer maakte voor Feyenoord in de wedstrijd tegen aartsrivaal Ajax, om vervolgens met 2-3 te winnen.

Serrano leeft al het gehele seizoen fanatiek mee met de prestaties van haar verloofde. Niet alleen Giménez wordt door zijn doelpunten steeds populairder, want ook zijn vriendin is door haar dappere actie geliefd onder de Feyenoord-fans, die al sinds 2009 niet welkom zijn in de ArenA. Serrano ging samen met de vriendin van Ezequiel Bullaude toch met de trein naar Amsterdam, om vervolgens haar Feyenoord-shirt te tonen met het stadion van de rivaal op de achtergrond. Daarnaast filmde ze kort na de goal van Giménez, waarbij luid gegniffeld werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bewuste Instagram-story van Serrano.

Via Instagram vertelde Serrano haar Mexicaanse volgers zondagavond over het bezoek aan Amsterdam. “Iedereen in het stadion was voor Ajax, behalve wij. De duels tussen Feyenoord en Ajax zijn de enige wedstrijden in Nederland waar geen uitsupporters welkom zijn. Het kan er heel agressief aan toegaan, ze hebben echt een hekel aan elkaar. Er zijn de vorige keer heel veel arrestaties geweest en nu zijn uitfans niet meer welkom, maar we zijn nu toch naar binnen geglipt. Er was verder echt niemand van Feyenoord, maar wij waren erbij!”

Het juichen van Giménez

Giménez zelf moest zich na afloop van de Klassieker nog verontschuldigen voor een eigen actie. De 21-jarige spits vierde zondagmiddag zijn doelpunt met de fanatieke aanhang van Ajax. De spits van de Rotterdammers zag een Mexicaanse vlag hangen en dacht dat deze daar voor hem hing. Pas later realiseerde de doelpuntenmaker zich dat er helemaal geen Feyenoord-supporters aanwezig waren in de ArenA en snelde hij terug het veld op.

Giménez moest zijn onbewuste actie bekopen met een bierdouche. Op beelden was te zien hoe teamgenoot Alireza Jahanbakhsh een biertje weer terug het publiek in gooide. Tegenover De Telegraaf is Giménez wel schuldbewust. “Ik had nog nooit een Klassieker meegemaakt. Ik zag een grote Mexicaanse vlag en ik rende meteen die kant op. Dom, ik dacht dat ze daar voor mij zaten. Binnen twee seconden had ik door dat er alleen maar Ajax-fans zaten. Het was een heel slecht idee om die kant op te vliegen.”

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.