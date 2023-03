Verweij: ‘Volgens signalen is Ajax bezig met de ontbinding van z’n contract'

Maandag, 20 maart 2023 om 18:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:44

Ajax is bezig met de contractontbinding van Gerry Hamstra, zo stelt Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar werden na het onverwachte vertrek van Marc Overmars in februari 2022 aangesteld als technisch hart. Het tweetal werd bijgestaan door algemeen directeur Van der Sar. Heel succesvol bleken de zomerse aankopen van het tweetal nog niet. Verweij sluit daardoor niet uit dat dit op de korte termijn 'koppen gaan kosten'.

De Ajax-watcher van De Telegraaf begrijpt dat er kritiek is op het aankoopbeleid van Amsterdammers. “Feyenoord weet met veel meer beperkte middelen de spelers te halen die Ajax heeft gemist. Als je Dávid Hancko en Santiago Giménez ziet... Er zijn natuurlijk ook nog andere voorbeelden van spelers waarvan je denkt: had Ajax daar niet op moeten aanslaan?. Je hoort nu ook de naam van Ramiz Zerrouki. Waarom is Ajax daar niet mee bezig als Edson Álvarez komende zomer vertrekt? Het kan dat ze hem niet goed genoeg vinden. Ze zijn nu met Tijjani Reijnders bezig. Dat vind ik misschien nog wel een betere speler, al zijn het naar mijn mening geen hele vergelijkbare spelers.”

Verweij sluit niet uit dat er de komende periode koppen gaan rollen: “Hamstra heeft de kans gehad om zich te profileren door een goede trainer aan te stellen en goede aankopen te doen. Als hij dat gedaan had, was hij waarschijnlijk wel technisch directeur geworden als opvolger van Overmars.” Het Algemeen Dagblad meldde vorige week maandag dat Julian Ward de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax moet worden. De Amsterdammers zouden inmiddels aanbeland zijn bij de contractonderhandelingen.

Ward, die momenteel nog werkzaam is als directeur bij Liverpool, wordt door Ajax gezien als dé topkandidaat. “Het is heel duidelijk dat Ajax bezig is met Ward”, zegt Verweij. “Ik denk dat het uiteindelijk wel consequenties gaat hebben. Dat óf Hamstra er zelf voor kiest om weg te gaan óf dat Ajax beslist dat het beter is dat hij vertrekt. Ik krijg wel meerdere signalen dat ze bezig zijn met de ontbinding van zijn contract.”

Volgens Verweij is het ook mogelijk dat Hamstra direct vertrekt bij de aanstelling van Ward. “Huntelaar is er ook nog. Wat heeft het voor zin als je tot 1 juli bij Ajax rondloopt en je eigenlijk helemaal geen slagkracht meer hebt, dan kun je net zo goed nu wegwezen.” Met Huntelaar wil Ajax wel door, zo stelt Verweij. “Ik begreep zelfs dat Huntelaar nu deels de verantwoordelijkheid krijgt over de scouting.”

Onder het bewind van Hamstra en Huntelaar trok Ajax afgelopen zomer Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal, Francisco Conceição, Lorenzo Lucca (huur), Jorge Sánchez, Florian Grillitsch, Lucas Ocampos (huur, inmiddels vertrokken) en Ahmetcan Kaplan aan, terwijl Gerónimo Rulli afgelopen zomer van Villarreal werd overgenomen.