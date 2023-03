PSV stelt zich spijkerhard op en sluit Dylano K. voor tientallen jaren uit

Maandag, 20 maart 2023

Veldbestormer Dylano K. is tot 2063 niet welkom in het Philips Stadion, zo meldt journalist Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. De twintigjarige hooligan uit Roermond is pas over veertig jaar weer welkom bij PSV. De straf komt bovenop de strafrechtelijke sanctie die K. eerder al kreeg. Voor zijn aanval op Sevilla-keeper Marko Dmitrovic kreeg K. van de rechter een onvoorwaardelijke celstraf van twee maanden.

PSV wil daarnaast alle schade die de club heeft geleden door de actie van K. verhalen op de veldbestormer. De Eindhovenaren willen daarmee een stevige waarschuwing uitdragen, om meer van dit soort acties in de toekomst te voorkomen. Zelf hoort PSV op 29 maart wat de UEFA voor straf aan de club uit gaat delen. Het spelen van een Europese wedstrijd zonder thuispubliek is mogelijk, maar zelfs een jaar uitsluiting van UEFA-toernooien behoort tot de opties. Tegen de uitgedeelde straf kan PSV uiteindelijk weer in beroep gaan.

In de slotfase van het Europa League-duel tussen PSV en Sevilla (2-0 winst) rende K. plotseling het veld op, waarna hij een klap uitdeelde aan Dmitrovic. De Roermonder moet twee maanden brommen in de cel en is voor tientallen jaren niet welkom bij zijn club. In 2021 en 2022 kreeg K. al twee keer een taakstraf voor overtredingen rondom voetbalwedstrijden. K. wilde de rechter niet vertellen hoe hij het Philips Stadion wist te betreden tegen Sevilla. K. had bij zijn arrestatie een alcoholpromillage van ruim 1,6: bij een alcoholpromillage van meer dan 0,5 mag je niet meer autorijden. Voor beginnende bestuurders is dat 0,2.

De officier van justitie sprak zich op woensdag 8 maart uit over de actie van K., alvorens hij zijn definitieve straf te horen kreeg. “U gaat met een dronken kop, fors onder invloed, het veld op. Het is volstrekt respectloos tegenover de speler, de voetbalclub en de echte supporters van PSV. U noemt zich voetbalfan, maar dit heeft helemaal niets met voetbal te maken.” Daarnaast werd aangegeven dat het feit dat K. eerder al een straf had gekregen voor voetbalgerelateerde incidenten ‘fors in zijn nadeel’ was.