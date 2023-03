Koeman was eerlijk tegen Wieffer: ‘Ik weet niet of ik dit wel moet zeggen...’

Maandag, 20 maart 2023 om 17:06 • Guy Habets • Laatste update: 18:25

Ronald Koeman ziet in Mats Wieffer een 'betere versie van Marten de Roon'. Dat liet de bondscoach van Oranje optekenen tijdens een persconferentie op de KNVB Campus in Zeist. Wieffer kan tijdens deze interlandperiode zijn debuut maken voor het Nederlands elftal en Koeman liet al doorschemeren dat hij daar zeker over nadenkt.

Tijdens Studio Voetbal op zondagavond werd gesteld dat er een potentiële topvoetballer in Wieffer schuilt. Die mening werd Koeman maandag voorgelegd. "Hij zal niet tien man voorbij lopen en de bal op een presenteerblaadje aan de spits geven. Ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar ik heb tegen Wieffer gezegd dat hij op termijn een nog betere Marten de Roon kan worden. Ik vroeg hem ook of hij dat als compliment zag en hij vond van wel, haha."

Daarmee leek de bondscoach voor te sorteren op een toekomstige rol voor Wieffer in het Nederlands elftal. "Ik bedoel daarmee aan te geven dat hij een teamspeler is, dat hij vast aan de bal is en een goede pass heeft. Ook zonder bal onderschept hij heel veel. Dat zijn kwaliteiten die ik en andere bondscoaches er eerder toen aanzetten om vaak een beroep te doen op Marten de Roon. Dat was altijd een goed koppel met Frenkie de Jong en Wieffer is nog jong, dus dat kan alleen maar beter worden."

Voorafgaand aan de interlandperiode vroeg Koeman na wat voor vlees hij met de middenvelder van Feyenoord in de kuip zou krijgen. "Ik heb hem gesproken toen ik een aantal weken geleden bij de training van Feyenoord was en je hebt ook informatie, contact met de trainers van de clubs. Dan krijg je te horen dat hij gewoon met twee benen op de grond staat en op een goede manier omgaat met alle lovende kritieken en de oproep voor Oranje."