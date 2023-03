Ronald Koeman: ‘Als hij op iemand geen kritiek moet leveren, ben ik dat’

Maandag, 20 maart 2023 om 16:16 • Guy Habets

Ronald Koeman heeft tijdens een persconferentie gereageerd op uitlatingen van Kenny Tete. De rechtsback van Fulham liet weten dat hij het niet eens was met het feit dat hij geen onderdeel uitmaakte van de definitieve selectie van Oranje en zei ook dat hij het gevoel heeft dat er 'met zijn balletjes gespeeld wordt'. Het antwoord van Koeman was bijzonder fel.

Tete zat in de voorselectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar, maar overleefde de definitieve schifting niet. Daar reageerde de rechtsback teleurgesteld op. "Ik heb er twee jaar niet bij gezeten, dan hoop je toch stiekem dat je er nu wel bij zit. Dan voel je je toch, grof gezegd, alsof er met je balletjes gespeeld wordt. Als ik er niet bij zit, dan kun je me net zo goed niet in de voorselectie opnemen, toch?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op de persconferentie werd Koeman naar die woorden gevraagd. "Ik heb het niet gezien of gelezen, maar als Tete op een iemand niet kritiek moet leveren ben ik dat", reageert de bondscoach opvallend fel. "Volgens mij was hij buiten zijn blessures in de vorige periode altijd wel in beeld en dat was hij nu ook weer omdat hij sinds lange tijd weer elk weekend speelt. Uiteindelijk valt de keuze dan op iemand anders, want er zijn anderen die op die positie ook heel goed kunnen spelen."

Na de interlandperiode zal de bondscoach van het Nederlands elftal nog op het incident terugkomen. "Ik ben niet zo rancuneus, want iedereen mag zeggen wat hij denkt binnen een bepaald kader, maar misschien ga ik hem na deze periode even bellen om te kijken hoe hij erin staat. Het is wat mij betreft graag of niet." De volgende interlandperiode van Oranje is in juni, wanneer er voor de Nations League worden gespeeld.