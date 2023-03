De grootste talenten in 2023: wie worden de nieuwe Messi en Ronaldo?

Dinsdag, 21 maart 2023 om 21:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:48

Overal ter wereld lopen grote talenten rond die uiteindelijk zullen worden opgepikt door Europese topclubs als Real Madrid, Barcelona, Manchester United en Paris Saint-Germain. Voetbalzone en GOAL zetten vijftien van de grootste beloften van 2023 in de spotlights. De grote vraag is: welke van deze talenten treden op korte termijn in de voetsporen van levende legendes als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, en welke groeibriljanten redden het uiteindelijk niet?

Endrick (Palmeiras, 16 jaar)

Real Madrid heeft ruim zeventig miljoen euro over voor Endrick Felipe Moreira de Sousa, voetbalnaam Endrick. De pas zestienjarige Braziliaanse sensatie moet wachten tot medio 2024 totdat hij op achttienjarige leeftijd kan aansluiten bij De Koninklijke. Het talent legde onlangs aan Marca uit waarom Real Madrid zijn volgende club wordt. "Cristiano, mijn idool, heeft ook voor Real Madrid gespeeld. Dat zijn de redenen waarom ik voor Real Madrid koos. Ik denk dat het de juiste keuze is. God heeft altijd aan mijn zijde gestaan en heeft me verteld dat ik het juiste pad kies." In het recente verleden maakten Vinícius en Rodrygo ook de overstap van de Braziliaanse Série A naar Real.

Endrick komt in 2024 pas bij Real Madrid terecht, maar wordt nu al omschreven als een superster.

Gavi (Barcelona, 18 jaar)

De zeer talentvolle en alom geprezen Gavi werd in oktober 2021 de jongste speler ooit die debuteerde in de nationale ploeg van Spanje. Het product uit de Barcelona-opleiding was destijds slechts zeventien jaar en 62 dagen oud. Ruim een jaar later had Gavi wederom een record in handen. Met achttien jaar en 110 dagen mocht hij zichzelf de jongste Spanjaard ooit op een WK noemen. De aanvallend ingestelde middenvelder had in 2015 ook voor Real Madrid kunnen kiezen, maar gaf de voorkeur aan Barcelona. Voormalig bondscoach Luis Enrique heeft hoge verwachtingen van Gavi. "Het is een unieke iemand die nu al als een ervaren speler acteert. Hij gaat zonder twijfel een van de grote sterren in het voetbal worden."

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund, 18 jaar)

Borussia Dortmund doet dit seizoen een serieuze gooi naar de titel in de Bundesliga, al moet Youssoufa Moukoko wegens blessureleed even een pas op de plaats maken. Desondanks wordt de spits (18) door bijna iedereen gezien als een van de steunpilaren van BVB voor de toekomst. Moukoko leek door moeizame onderhandelingen lange tijd op weg naar de Premier League of LaLaliga, maar besloot in januari om dan toch eindelijk zijn aflopende contract in Dortmund te verlengen tot medio 2026. De aanvaller met roots in Kameroen was in 2020 met zestien jaar en een dag de jongste debutant ooit op het hoogste niveau in Duitsland.

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain, 17 jaar)

Het is als jeugdig talent heel moeilijk om door te breken in het sterrenensemble van Paris Saint-Germain, maar Warren Zaïre-Emery is wellicht een uitzondering op de regel. De controlerende middenvelder heeft nu al een mijlpaal te pakken: hij was in februari met 16 jaar en 343 dagen de jongste basisspeler ooit in de knock-outfase van de Champions League. Het was uiteindelijk niet voldoende om uitschakeling tegen Bayern München te voorkomen. Zaïre-Emery is iemand die het hele veld kan bestrijken en fysiek zijn mannetje staat. Volgens kenners zijn er echter nog wel wat stappen te zetten in de passing, maar desondanks is de potentie er om uit te groeien tot een grote ster.

Warren Zaïre-Emery werd in februari de jongste speler ooit in de knockout-fase van de Champions League.

Andrey Santos (Vasco da Gama, 18 jaar)

De leiding van Chelsea was zo onder de indruk van de achttienjarige Braziliaan dat het in januari de flinke som van 12,5 miljoen euro neerlegde. Er waren echter problemen rondom de werkvergunning van Andrey Santos, waardoor hij al snel op huurbasis terugkeerde bij Vasco da Gama. De jonge Braziliaan wordt in zijn thuisland gezien als groot talent. Santos won de Sudamericano Sub-20 (het Zuid-Amerikaanse kampioenschap Onder 20) met a Seleção eerder deze maand en was goed voor zes doelpunten in acht wedstrijden tijdens dat toernooi. De middenvelder, een van de acht winteraankopen van Chelsea. was daarnaast de aanvoerder van zijn ploeg.

Stefan Bajcetic (Liverpool, 18 jaar)

Liverpool pikte Stefan Bajcetic in januari 2021 op bij Celta de Vigo. Zijn debuut in de hoofdmacht van the Reds volgde in augustus vorig jaar en onder manager Jürgen Klopp kwam de verdedigende middenvelder uit Spanje in de afgelopen maanden geregeld aan spelen toe. Bajcetic stond in de heenwedstrijd tegen Real Madrid (2-5 verlies) in de achtste finale van de Champions League nog in de basis bij Liverpool. De jongeling heeft helaas voor hem een niet nader genoemde blessure opgelopen en die is zo ernstig, dat zijn seizoen er nu al op zit. “Ik verzeker jullie dat ik mijn best ga doen om sterker dan ooit terug te komen”, aldus de strijdbare Bajcetic in een bericht aan zijn bijna 400.000 volgers op Instagram.

Alejandro Garnacho (Manchester United, 18 jaar)

De in Madrid geboren vleugelaanvaller is hard bezig om door te breken bij Manchester United. Alejandro Garnacho staat al langer te boek als een groot talent en hij werd vorig seizoen beloond met de Jimmy Murphy Young Player of the Year Award. Garnacho tekende in november tegen Fulham (1-2 winst) voor zijn allereerste Premier League-goal in het eerste elftal van de grootmacht. Manager Erik ten Hag was in januari, na de 2-1 zege op Manchester City, lovend over de invalbeurt van de buitenspeler. ”Garnacho heeft een kwaliteit die niet veel spelers in de Premier League hebben. Hij verslaat verdedigers in de één-tegen-één.” Door zijn Argentijnse moeder is Garnacho inmiddels in beeld bij de wereldkampioen, al is het nog niet tot speeltijd gekomen.

Vitor Roque (Athletico Paranaense, 18 jaar)

Het Braziliaanse toptalent Vitor Roque heeft over interesse niet te klagen. De achttienjarige spits van Athletico Paranaense staat in de belangstelling van Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain en Chelsea. Het grote talent zou uit dat rijtje het liefst voor Barcelona kiezen. ”Het is een grote club waar elk kind van droomt om voor te spelen. Ze geven ook altijd kansen aan talenten uit de eigen jeugdopleiding”, zei Roque onlangs tegen TV Globo. Eind januari maakte Mundo Deportivo nog bekend dat de Catalanen bereid zijn om 35 tot 40 miljoen euro op tafel te leggen om hem komende zomer in te lijven. Roque werd in februari achttien jaar. Hij kwam al 38 keer uit voor het eerste van Athletico Paranaense en produceerde daarin 8 treffers en 3 assists. Op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap Onder 20 werd hij gedeeld topscorer (zes goals) met zijn ploeggenoot Andrey Santos.

De alom begeerde Vitor Roque droomt hardop van een loopbaan bij Barcelona.

Rico Lewis (Manchester City, 18 jaar)

De pas achttienjarige Rico Lewis speelde zich voor het WK in Qatar in de basis bij Manchester City. Zijn stormachtige ontwikkeling zorgde er mede voor dat João Cancelo in januari op huurbasis naar Bayern München vertrok. De rechtsbenige vleugelverdediger krijgt volop kansen van manager Josep Guardiola en een en ander leidde eerder deze maand tot zijn eerste oproep voor Engeland Onder 21. Lewis concurreerde dus met Cancelo, maar leerde daarnaast ook veel van de inmiddels verhuurde rechtsback. ”In een wedstrijd is het niet zo dat ik hem kan kopiëren, want dat is niet realistisch, dus richt ik me op mezelf”, vertelde Lewis in november tegenover de Manchester Evening News. ”Maar ik kijk zeker naar Cancelo omdat hij ook als inverted wingback speelt. Het is vergelijkbaar met wat ik doe.” Walker en voormalig Barcelona-verdediger Dani Alves zijn twee andere grote voorbeelden uit zijn jeugd.

Álvaro Rodríguez (Real Madrid, 18 jaar)

Álvaro Rodríguez, die bezig is aan zijn doorbraak bij Real Madrid, redde in de derby met Atlético Madrid in februari nog een punt voor zijn club. De 1.92 meter lange spits uit Uruguay wordt hier en daar al gezien als de toekomstige opvolger van Karim Benzema, die er nog minstens een seizoen aan vastplakt in Madrid. Vanwege diens snelheid en verwoestende uitstraling aan de bal wordt Rodríguez door zijn jeugdtrainers in de Spaanse hoofdstad nu al vergeleken met Erling Braut Haaland. "Hij is sneller dan mensen denken. En in de kleine ruimte zorgt hij er met zijn goede techniek altijd voor dat de bal snel bij een medespeler komt", analyseerde een bron dicht bij Real Madrid onlangs op verzoek van The Athletic. "En in het strafschopgebied weet Rodríguez bijna elk kopduel te winnen. Hij is daarnaast enorm doelgericht en ook nog eens tweebenig."

Ben Doak (Liverpool, 17 jaar)

De scouts van Liverpool hadden de kwaliteiten van Ben Doak (17) al snel in de gaten en in maart 2022 werd de rechtsbenige aanvaller definitief weggeplukt bij Celtic. Het duurde tot november vorig jaar totdat de getalenteerde Schot debuteerde in het eerste elftal, in een EFL Cup-ontmoeting met Derby County. Daarna volgden nog vier optredens in de hoofdmacht. Doak kwam eerder deze maand op een vervelende manier in het nieuws na een harde botsing met een Sporting Portugal-speler in de UEFA Youth League. De buitenspeler wilde doorgaan, maar viel al snel neer met een hoofdblessure. De medische staf van Liverpool was er gelukkig snel bij om de gehavende Doak uitgebreid te behandelen.

Kaiky (Almería, 19 jaar)

Barcelona had in het voorjaar 2022 het eerste recht om Kaiky over te nemen van het Braziliaanse Santos, maar weigerde uiteindelijk om twintig miljoen euro neer te leggen voor de verdediger. Competitiegenoot Almería wist hem vorig jaar zomer uiteindelijk voor zeven miljoen euro naar Spanje te halen. Desondanks wordt Kaiky volgens diverse Spaanse media nog steeds op de voet gevolgd door scouts van Barcelona. De in januari negentien jaar geworden centrumverdediger werd in april 2021 door UOL nog gelinkt aan onder meer Ajax en Manchester City. Kenners van het Braziliaanse voetbal zien in de nog onervaren Kaiky een toekomstig international, al blijft een uitnodiging voor De Goddelijke Kanaries voorlopig uit.

De ooit aan Ajax gelinkte Kaiky leek lange tijd op weg naar Barcelona, maar kwam bij een andere Spaanse club terecht.

Paul Wanner (Bayern München, 17 jaar)

De nog prille loopbaan van Paul Wanner kwam in januari 2022 in een stroomversnelling terecht. De aanvallende middenvelder was ruim een jaar geleden met zestien jaar en vijftien dagen de jongste speler ooit die debuteerde voor Bayern München. De vaak met Kai Havertz vergeleken Wanner wordt door trainer Julian Nagelsmann rustig klaargestoomd voor het grote werk. "Het is een uitzonderlijk talent met heel veel kwaliteiten. Op fysiek vlak is hij nog niet volgroeid, maar Paul is een zeer snelle speler met een geweldige techniek", was Nagelsmann vorig jaar nog lovend over het jeugdproduct van Bayern. Wanner mocht dit seizoen al aan het grote werk ruiken: verdeeld over twee invalbeurten kwam hij tot 34 minuten in de poulefase van de Champions League.

Iker Bravo (Real Madrid Castilla, 18 jaar)

De loopbaan van Iker Bravo is enigszins curieus te noemen. De aanvaller (18) kwam op heel jonge leeftijd terecht in La Masia, de befaamde jeugdopleiding van Barcelona. Zijn naam definitief vestigen lukte niet en in 2021 haalde Bayer Leverkusen hem naar Duitsland. Bravo had bij zijn nieuwe club al snel een record te pakken, want met zestien jaar, negen maanden en vijftien dagen was hij de jongste debutant ooit bij die Werkself. Al snel volgde een terugkeer in Spanje en wel in het beloftenelftal van Real Madrid, ook wel Castilla genoemd. Trainer Carlo Ancelotti lijkt erg gecharmeerd van Álvaro Rodríguez, waardoor de stap naar het A-team voorlopig op zich laat wachten voor de nog jonge Bravo.

Evan Ferguson (Brighton & Hove Albion, 18 jaar)

De spits uit Ierland kan op achttienjarige leeftijd al een prijs veroveren. Zijn club Brighton & Hove Albion staat namelijk in de halve finale van de FA Cup. Evan Ferguson had daar een groot aandeel in, want in de kwartfinale tegen Grimsby Town (5-0 winst) was hij tweemaal trefzeker. BBC-Analist Danny Murphy, met een verleden bij onder meer Liverpool en Engeland, noemde Ferguson na afloop zelfs 'een superster'. De Premier League-sensatie heeft reeds twee interlands voor Ierland achter zijn naam staan. Brighton-eigenaar Tony Bloom deelt het enthousiasme van Murphy en repte in de Irish Daily Mail over 'iemand die de komende jaren gaat domineren'.

