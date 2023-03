José Mourinho en voorzitter van Lazio moeten uit elkaar gehaald worden

Maandag, 20 maart 2023 om 15:55 • Davey de Laat • Laatste update: 16:04

José Mourinho kreeg het na de wedstrijd tussen Lazio en AS Roma (1-0) aan de stok met eigenaar Claudio Lotito van Lazio, zo melden Italiaanse media. De 60-jarige Portugees was geschorst en keek het duel vanuit de spelersbus, maar na afloop kwam Mourinho in de kleedkamer van Roma. Daar kreeg Mourinho het aan de stok met Lotito.

Alessio Romagnoli, verdediger van Lazio, besloot om na de gewonnen derby zijn feestje te vieren bij de kleedkamer van Roma en daardoor ontstond tumult. Lotito en Mourinho raakten daar ook bij betrokken. “Waar kijk jij nou naar?”, schreeuwde the Special One richting de eigenaar. Die liet zich niet kennen en schreeuwde meteen terug. “Ik ben de president van Lazio. Wie ben jij? Dit is mijn thuis en je zou hier niet eens mogen zijn”, reageerde Lotito. Aanwezigen moesten escalatie voorkomen.

?????????????????????? ?????????????? ? De mannen in het blauw komen op voorsprong tegen de 10 van AS Roma ??#ZiggoSport #SerieA #LazioRoma pic.twitter.com/qtj5KqbKoJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

Mattia Zaccagni zorgde in de tweede helft voor het enige doelpunt van de wedstrijd en zorgde zo voor blije gezichten in het blauwe deel van Rome. Luis Alberto, aanvallende middenvelder van Lazio, gaf na de wedstrijd al aan dat hij geen hoge pet op heeft van Roma. “Ze kunnen beter stil zijn. Roma was hier niet om te voetballen, maar alleen om te provoceren. Dat gebeurde de hele tijd. Ze praten veel, maar nu zullen ze zich vast heel naar voelen.”

The Special One zette voor het duel de boel al flink op scherp. De oud-trainer van Chelsea kon bijvoorbeeld afgelopen donderdag na de overwinning van zijn Roma op Real Sociedad in de Europa League de grijns op zijn gezicht niet verbergen toen hij gevraagd werd naar de Conference League-uitschakeling van Lazio tegen AZ. "Zonde dat de UEFA nu geld moet uitgeven om de beker te verplaatsen", zo doelde hij op de eindzege in de Conference League van Roma van vorig seizoen.