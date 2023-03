Ajax komt nog deze week met duidelijkheid over nieuwe technisch directeur

Maandag, 20 maart 2023 om 15:23 • Guy Habets • Laatste update: 15:58

Ajax gaat deze week naar alle waarschijnlijkheid de aanstelling van Julian Ward als nieuwe technisch directeur bekendmaken. Dat schrijven het Algemeen Dagblad en the Daily Mirror. De Engelsman komt over van Liverpool en moet een selectie samen gaan stellen die volgend seizoen de titel pakt en hoge ogen kan gooien in de Champions League.

Ajax zocht al geruime tijd naar een vaste opvolger van Marc Overmars, die in februari 2022 opstapte vanwege grensoverschrijdend gedrag. Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra namen de honneurs waar en nu lijkt witte rook over een definitieve aanstelling niet ver weg meer. Volgens the Mirror en het AD bestaat de hoop dat er deze week al gecommuniceerd kan worden over de aanstelling van Ward. De onderhandelingen zitten immers in de afrondende fase.

Ward, die op dit moment nog werkzaam is bij Liverpool en afgelopen winter onder meer verantwoordelijk was voor het binnenhalen van Cody Gakpo, wilde graag bij Ajax aan de slag gaan en dus hadden beide partijen tijdens de gesprekken altijd de intentie om eruit te komen. De 41-jarige Engelsman krijgt als opdracht om de huidige selectie grondig door te nemen en voor volgend seizoen een spelersgroep samen te stellen die de nationale en internationale doelstellingen van de Amsterdamse club waar kan maken.

Ward heeft in zijn tijd bij Liverpool grote transfers op zijn naam staan. Onder meer Fabinho, Darwin Núñez, Diogo Jota, Luis Díaz en dus Gakpo kwamen op zijn voorspraak naar Anfield. De Engelsman, die meerdere talen spreekt, heeft tevens ervaring als scout. Ward heeft in november bij de clubleiding van Liverpool aangegeven op zoek te willen gaan naar een andere uitdaging. Volgens De Telegraaf kwam die boodschap hard aan bij het bestuur van the Reds.