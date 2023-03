Aad de Mos komt met pijnlijke conclusie over PSV en Ruud van Nistelrooij

Maandag, 20 maart 2023 om 14:45 • Davey de Laat • Laatste update: 14:45

Aad de Mos is onder de indruk van Feyenoord. Dat zegt de oud-trainer in een video-item van het Eindhovens Dagblad. De Rotterdammers wonnen afgelopen zondag met 2-3 bij Ajax en kunnen de landstitel eigenlijk niet meer ontgaan. De Mos ziet grote verschillen tussen Feyenoord en PSV, waar het allesbehalve op rolletjes loopt. “Er zit kleur in de technische staf van Feyenoord, maar bij PSV is het allemaal een beetje doods.”

De Mos weet dan ook zeker dat Feyenoord aan het einde van het huidige Eredivisie-seizoen met de schaal in handen staat. “De Coolsingel is een uitgemaakte zaak. En ook dik verdiend. Ze hebben gister weer een fantastische prestatie geleverd met druk naar voren toe en de slechte spelers bij Ajax nog slechter gemaakt”, zegt de analist. “Er zit kleur in de technische staf, dynamiek in het elftal, dat breng je ook over als coach. Dat ontbreekt bij PSV, vind ik.”

De kritiek op trainer Ruud van Nistelrooij zwengelt ondertussen aan. De 46-jarige oefenmeester kent een lastig eerste seizoen en De Mos is ook nog niet overtuigd. “Ik kan niet in zijn bovenkamer kijken, maar hij wilde het niet doen. Marcel Brands heeft hem overgehaald om het wel te doen. Je ziet dat het aan hem vreet. Je moet wel een keer kordaat zijn en boos worden. Even laten zien dat het PSV is. Het is structureel en dat is een kwalijke zaak. Als je zoveel punten laat liggen, ik denk wel vijftien tegen de kleintjes, dan is dat veel te veel.”

De geboren Hagenaar zag dit seizoen een uitgelezen mogelijkheid om Ajax van de troon te stoten, maar dat hebben de Eindhovenaren nagelaten. “Als je de ambitie voor het seizoen hebt om Ajax aan te pakken, dan heeft een club het goed begrepen en dat is Feyenoord. Maar PSV blijft naar alle waarschijnlijkheid, als het zo doorgaat, onder Ajax. Het moet klaar zijn met het Calimero-gedrag. Kijk eens naar jezelf.”