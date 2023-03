Slechts één Ajacied in Oranje kon zich volgens Driessen meten met Feyenoord

Maandag, 20 maart 2023 om 13:29 • Tom Rofekamp

Valentijn Driessen vindt Feyenoord 'de enige club die recht heeft op de landstitel'. Dat schrijft de chef voetbal van De Telegraaf in zijn maandagse column. Driessen steekt in die column uitgebreid de loftrompet over de volgens hem niet alleen de meest effectieve, maar ook meest aantrekkelijk spelende ploeg van Nederland: het Feyenoord van Arne Slot. Ook noemt Driessen de enige Ajacied in Oranje die enigszins zijn niveau haalde in De Klassieker.

"Alleen Feyenoord heeft recht op de landstitel 2022-2023", zo begint Driessen zijn stuk. "Niet alleen vanwege de resultaten, maar tevens vanwege de positieve offensieve Hollandse spelopvatting en simpelweg omdat Feyenoord onder trainer Arne Slot het beste voetbal van Nederland speelt. Aan de bal en zonder bal, of het in De Kuip is of in de Johan Cruijff ArenA. De kampioensschaal kan daarvoor de ultieme beloning worden terwijl de 3-2 overwinning in de Klassieker in Amsterdam dan tegelijk van historische waarde zal blijken te zijn. Basisspeler Quilinschschy Hartman was vier jaar toen Feyenoord voor het laatst won in de ArenA."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Driessen richt zich vervolgens op de Oranje-internationals in de ArenA. Slechts één Ajacied wist zich in zijn optiek (al dan niet redelijk) staande te houden. "Van alle aanwezige internationals scoorden de Feyenoorders Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida een dikke voldoende en kon alleen Jurriën Timber enigszins mee in hun spoor. De overige klanten van Ronald Koeman, Steven Bergwijn, Kenneth Taylor en Steven Berghuis, gaven niet thuis terwijl Davy Klaassen en Brian Brobbey als invallers deelden in de Ajax-malaise."

Volgens Driessen moet Ajax überhaupt oppassen dat het de tweede plek niet verliest, gezien het stevige programma. "Het gaat Feyenoord niet meer passeren en en zal de handen vol hebben om in het resterende zware programma AZ en PSV van zich af te houden voor een plaats in de voorronde van de Champions League. Want of het nu de periode-Alfred Schreuder betreft of die van John Heitinga: Ajax wint dit seizoen geen topwedstrijden, nationaal en internationaal."