René van de Kerkhof wijst hoofdschuldige aan na nieuwe dreun voor PSV

Maandag, 20 maart 2023 om 13:15 • Guy Habets

René van de Kerkhof is zondag geschrokken van het spel van PSV. De Eindhovenaren speelden met 1-1 gelijk bij Vitesse en dat was volgens de broer van Willy met name te wijten aan Ibrahim Sangaré. De Ivoriaanse middenvelder, die de Arnhemmers met een eigen doelpunt aan de gelijkmaker hielp, speelde 'nog nooit zo slecht', zo meldde Van de Kerkhof tijdens Wakker! op Omroep Brabant.

De twee broers staan te boek als clubiconen bij PSV, maar René is na het puntenverlies in Arnhem niet bang om kritiek te leveren. "Ik heb Sangaré nog nooit zo slecht zien spelen als zondag", opent hij tijdens het ochtendprogramma Wakker op Omroep Brabant. "Man, man, man. Maar eigenlijk speelde heel PSV dramatisch! Het was futloos, zonder karakter. Van dat Vitesse moet je toch gewoon winnen?"

Volgens de voormalig vleugelaanvaller lag het aan de instelling van PSV. "De uitslag van Ajax - Feyenoord was al bekend. Dan weet je dat het kampioenschap buiten bereik is. Als spelersgroep moet je dan een instelling hebben van: wíj gaan voor de tweede plek. Maar bijna heel PSV speelde een slechte wedstrijd. Ik miste de wil om te winnen. Het lijkt of ze niet meer kunnen voetballen zodra ze in de bus naar een uitwedstrijd zitten. Met een beetje geluk kunnen we nog Champions League spelen, maar als het zo doorgaat wordt het de Conference League."

Sommige fans van de Eindhovenaren wijzen met de beschuldigende vinger naar trainer Ruud van Nistelrooij, maar daar is Van de Kerkhof het niet mee eens. "Aan hem ligt het zeker niet", zo oordeelt de 47-voudig international. "Hij stuurt de elf beste spelers het veld in. Hij kan er niets aan doen. De spelers moeten meer intensiteit aan de dag leggen. Om te beginnen over twee weken in de wedstrijd tegen NEC."