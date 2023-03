Van der Vaart: ‘Voor mij echt de absolute uitblinker in de Klassieker, geweldig’

Maandag, 20 maart 2023 om 12:13 • Guy Habets

Rafael van der Vaart neemt zijn petje af voor Arne Slot. De analist was aanwezig in de Johan Cruijff ArenA tijdens de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-3) en zag de wissels van de Rotterdamse coach bijzonder goed uitpakken. "Dit is goed wisselen en dan verdien je het om een wedstrijd te winnen", zo stelde Van der Vaart tijdens Studio Voetbal.

De winst van Feyenoord is volgens Van der Vaart volledig op het conto van Slot te schrijven. "Ik ben in het stadion geweest en dan zit je het live te kijken", opent de voormalig middenvelder zijn betoog. "Dan zie je het heel goed: voor mij is Arne Slot de absolute uitblinker van vandaag. Alle spelers van Feyenoord zijn allemaal prima voetballers, maar er zal er niet een bij Barcelona, Real Madrid of een andere grote club belanden. Dat is toch wat je denkt, vanuit Ajax-perspectief, met dit elftal tegen dit Feyenoord?"

De wissels van de oefenmeester van de Rotterdammers maakten het verschil, zo zag de analist van de NOS. "De linksback krijgt geel, maakt nog een overtreding en hup, Slot haalt hem er meteen uit. Dat hadden weinig trainers gedaan, maar het is een perfecte wissel. Vervolgens staat het 2-2 en zet hij Danilo erin voor Szymanski. Dat vind ik gewoon heel sterk, dat je dat doet als je gelijk staat in een uitwedstrijd bij Ajax. Slot was de absolute uitblinker en is echt een geweldige trainer. Dit is wisselen, dan verdien je het om een wedstrijd te winnen en dan ben ik de eerste die zegt dat Feyenoord verdiend heeft gewonnen."

De titel kan Feyenoord na de overwinning in de Johan Cruijff ArenA bijna niet meer ontgaan. De voorsprong op Ajax bedraagt zes punten, terwijl de Rotterdammers ook nog een veel eenvoudiger programma hebben. AZ en PSV staan acht punten achter Feyenoord, maar beide clubs treffen in het restant van de competitie ook meer zware tegenstanders dan dat Feyenoord dat doet. Na de komende interlandperiode gaat de Eredivisie weer verder en dan zijn er nog acht speelrondes te gaan.