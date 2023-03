Kenny Tete deelt na FA Cup-debacle fikse sneer uit aan Ronald Koeman

Maandag, 20 maart 2023 om 12:11 • Tom Rofekamp

Kenny Tete vindt 'dat er met zijn balletjes wordt gespeeld'. Dat zei de rechtsback van Fulham zondag, toen hij door Ziggo Sport gevraagd werd naar het mislopen van de definitieve Oranje-selectie. Bondscoach Ronald Koeman gaf daarin de voorkeur aan Denzel Dumfries en Lutsharel Geertruida. Tete ziet zijn naam in het vervolg liever niet meer terug in de voorselectie als hij toch niet wordt opgeroepen.

Tete maakt een sterk seizoen door in de Premier League en werd daar begin maart voor beloond met een plek in de voorselectie van Oranje. Twee jaar geleden stond hij voor het laatst op die lijst. De ex-Ajacied moest uiteindelijk echter – net als Jeremie Frimpong – zijn meerdere erkennen in Dumfries en Geertruida. Tete was daar zeer teleurgesteld over, zo vertelde hij na het FA Cup-debacle tegen Manchester United (3-1 verlies).

Kenny Tete is ?????????? na de uitschakeling in de FA Cup ??

'Wat moet ik zeggen? Waar moet die gozer zijn handen houden? Jammer dat het op deze manier moet gaan' ???#ZiggoSport #FA #MNUFUL pic.twitter.com/I26ODjHcli — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

"Zeker was ik teleurgesteld", zei Tete. "Ik heb er twee jaar niet bij gezeten, dan hoop je toch stiekem dat je er nu wel bij zit. Dan voel je je toch, grof gezegd, alsof er met je balletjes gespeeld wordt." Het als compliment zien dat hij na lange tijd weer bij de voorlopige groep zat, kon Tete niet. "Zo kun je het zien, maar als ik er niet bij zit, dan kun je me net zo goed niet in de voorselectie opnemen, toch?"

De 27-jarige Tete speelde zijn laatste interland op 24 maart 2021, toen Nederland het in de WK-kwalificatie opnam tegen Turkije. Met de Amsterdammer als rechtsachter gingen de Oranje Leeuwen met 4-2 onderuit in het Atatürk Olympisch Stadion. Tete staat sinds zijn debuut in oktober 2015 op veertien interlands, waarin hij niet scoorde, maar wel één assist wist te overleggen. Dit seizoen klopt hij weer nadrukkelijk op de oranje deur, daar hij mede verantwoordelijk is voor de knappe negende plaats van Fulham in de Premier League.