Kenneth Perez kijkt ogen uit bij Twente - AZ; ‘Een hele vaardige speler’

Maandag, 20 maart 2023 om 11:29 • Bart DHanis • Laatste update: 11:30

Kenneth Perez is onder de indruk van het optreden van Anass Salah-Eddine tegen AZ zondagavond. De Ajax-huurling mocht negentig minuten volmaken voor FC Twente in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen de Alkmaarders en kon bij Dit was het Weekend rekenen op louter complimenten van de ESPN-analist.

“Hij is gekomen als linksback, maar is ook voor het middenveld een hele vaardige speler”, begint Perez zijn betoog. “Hij heeft een mooi linkerbeen en hij durft spelers voorbij te dribbelen. Dat vind ik een groot goed voor een middenvelder, iemand dat durft. Daardoor creëer je een overtalsituatie en moeten verdedigers kiezen. Ik vind dat hij het spel daarmee heel mooi kan versnellen.”

Toch denkt Perez niet dat Salah-Eddine snel teruggehaald moet worden door Ajax. “Zo simpel is het natuurlijk niet. Deze jongen is veel te goed voor Jong Ajax. Bij Twente kan hij op termijn echt een betere speler worden.” Perez wijst daarbij op een oud-collega bij ESPN die eveneens door Ajax een jaar naar Twente werd gestuurd. “Ronald de Boer is toch ook een alleraardigste speler geworden”, aldus Perez.

Salah-Eddine wordt dit seizoen door Twente gehuurd van Ajax. Na een stroeve start in Enschede heeft de 21-jarige jeugdinternational van Oranje zich na het WK in de basis geknokt bij Twente. Bij Ajax speelde hij vooral linksachter, maar het talent wordt door Ron Jans vaak als middenvelder gebruikt. Hij kwam dit seizoen dusver tot twaalf Eredivisie-duels, waarin hij nog niet scoorde en nog geen assist afleverde.