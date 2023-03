Rai Vloet: ‘Ik was bezig met cruisecontrol’; Rechter: ‘Maar u reed 203 km/h’

Maandag, 20 maart 2023 om 10:54 • Tom Rofekamp

Rai Vloet is maandag in de Haarlemse rechtbank verschenen voor de strafzaak die tegen hem loopt. De middenvelder van Ural Yekaterinburg wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval, waarbij de vierjarige Gio Roos om het leven kwam. Vloet verklaarde tegenover de rechter 'met cruisecontrol bezig te zijn geweest' toen het ongeluk gebeurde, waarbij hij in zijn beleving 130 kilometer per uur reed. De rechtbank zette daar zo zijn vraagtekens bij.

Vloet staat maandag terecht voor een ongeval dat in november 2021 plaatsvond. De ex-speler van onder meer PSV, NAC Breda en Heracles Almelo zat op de bestuurdersstoel toen een botsing op de A4 bij Hoofddorp de vierjarige Gio het leven kostte. Eerder bleek al dat Vloet met twee keer zoveel alcohol als toegestaan achter het stuur was gestapt en meer dan tweehonderd kilometer per uur had gereden. Vloet erkende in de rechtbank dan ook 'twee, drie glazen sterke drank op te hebben gehad'.

Verder verklaarde de middenvelder 'onderweg te zijn geweest van het ene naar het andere feest'. "Ik ben denk ik een uurtje op dat eerste feest geweest. Dan besef je niet dat de alcohol die je hebt genuttigd al te veel is. Ik ben daar zelf verantwoordelijk voor." Dat Vloet 203 kilometer per uur gereden zou hebben, klopt in zijn beleving echter niet. "Ik was aan het stoeien met die cruisecontrol", beweerde hij. 'Dat was wel een beetje laat, hè?", reageerde de rechter. "Absoluut, absoluut", antwoordde Vloet.

De profvoetballer wilde daarop onderstrepen dat de situatie hem echt niet koud laat, zoals sommige mensen beweren. "Dat lijkt van de buitenkant misschien zo, maar zo is het natuurlijk niet. Ik voel diepe pijn en dat zal waarschijnlijk de rest van mijn leven zo blijven." Vloet speelt momenteel in Rusland, maar ontkende in de rechtbank stellig bezig te zijn met een Russisch paspoort. Daarmee zou hij een mogelijke straf kunnen ontlopen, aangezien Rusland geen staatsburgers uitlevert.