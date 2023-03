Fraser wil weer aan het werk na ontslag bij Utrecht: ‘Begint weer te kriebelen’

Maandag, 20 maart 2023 om 11:40 • Davey de Laat • Laatste update: 11:39

Henk Fraser vertelde zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie dat hij binnenkort weer aan de slag wil als hoofdtrainer. De 56-jarige oefenmeester werd halverwege december ontslagen bij FC Utrecht na een conflict met Amin Younes en kijkt sindsdien om zich heen. “Er zijn wel wat vragen geweest”, zei Fraser.

Volgens Fraser werd er geen enkele club concreet. “Dit is voor het eerst in mijn carrière dat ik een wat langere tijd vrij ben, en nu kan ik extra genieten van mijn kleinkinderen. Wat dat betreft - en dat klinkt een beetje gek - kwam het mij niet zo slecht uit.” Toch wil de oud-verdediger weer snel aan het werk na een paar maanden thuiszitten. “Het begint wel weer te kriebelen, zo eerlijk moet ik ook zijn.”

Henk Fraser over interesse van clubs en langere periode van 'vrij zijn': "Klinkt een beetje raar, maar het komt mij niet slecht uit..." ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 19, 2023

Ook de functie van assistent-trainer bij Ajax kwam ter sprake. Fraser zou in beeld zijn geweest als ervaren kracht naast toenmalig hoofdtrainer Alfred Schreuder. “Of ik het had gedaan? Het is uiteindelijk niet ter sprake gekomen, dus ik heb ook geen beslissing hoeven nemen. Het is denk ik niet heel belangrijk om over te praten, want zover is het bij lange na niet gekomen'', zei de oud-verdediger.

Fraser was eerder ook al hoofdtrainer van ADO Den Haag, Vitesse en Sparta. Als eindverantwoordelijke bij de Arnhemmers won hij zelfs de KNVB Beker. Afgelopen seizoen was de voormalig verdediger werkzaam bij Sparta, waar hij vlak voor het einde van het seizoen opstapte. Fraser wilde solidair zijn richting assistent Aleksandar Rankovic, die eerder de wacht werd aangezegd door Sparta.