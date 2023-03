VZ Team van de Week: inbreng van Feyenoord en Ajax na intense Klassieker

Maandag, 20 maart 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:02

Speelronde 26 van de Eredivisie zit erop. De titel kan Feyenoord eigenlijk niet meer ontgaan na de eerste overwinning sinds achttien jaar in de Johan Cruijff ArenA (2-3) en het puntenverlies van zowel AZ als PSV. De Rotterdammers leveren twee spelers aan het Team van de Week van VZ, maar ook Ajax had een excellerende speler in de gelederen. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Het volksfeest in Rotterdam, dat op zondag om 16.30 uur begon, zal voorlopig nog wel even blijven duren. Eregast op het feest is hoe dan ook Lutsharel Geertruida, die de winnende maakte in de Johan Cruijff ArenA en daarmee zijn elfde goal in de Eredivisie liet noteren. Sinds hij twee seizoenen geleden voor het eerst scoorde, is er geen enkele andere verdediger die zo vaak het netje deed bollen dan Geertruida. Iemand die dat graag anders had gezien, is Steven Berghuis. De Apeldoorner was veruit de beste man aan de zijde van Ajax en was met een assist, een voor-assist en de nodige creatieve ingevingen zeer belangrijk voor zijn ploeg. Goed genoeg voor een resultaat was het niet.

Uitgelicht:

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en NEC (1-3) werd de wedstrijd van Oussama Tannane. De spelmaker van NEC scoorde twee keer van buiten het strafschopgebied, waarmee hij de eerste NEC’er in ruim elf jaar werd die dat klaarspeelde, maar miste ook zijn eerste strafschop in de Eredivisie. Zijn statistieken zijn echter alsnog indrukwekkend. Tannane staat op negen assists, waarvan er vier richting Nany Dimata gingen. In het Mandemakers Stadion was het echter een keer omgedraaid, want Dimata bereidde voor het eerst een goal van Tannane voor. Alleen Dusan Tadic en Davy Klaassen slaagden er ook in om elkaar dit seizoen vijf keer te assisteren.

Sydney van Hooijdonk is geen man van assists, maar van goals. De spits van sc Heerenveen maakte er weer twee in de Derby van het Noorden tegen FC Groningen (2-0) en was daarmee voor de derde competitiewedstrijd op rij trefzeker. Dat had Van Hooijdonk nog nooit eerder voor elkaar gebokst in de Eredivisie, maar het was ook niet verrassend dat dat tegen Groningen wel lukte. De noorderlingen zijn de favoriete tegenstander van de voormalig spits van NAC Breda. De prijs voor effectiviteit gaat echter naar Oskar Buur. De verdediger van Volendam schoot tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard voor het eerst op doel namens Het Andere Oranje en dat leverde prompt zijn eerste goal voor de club op.

Het VZ Team van de Week: Jasper Cillessen (NEC); Oskar Buur (FC Volendam), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Siebe Horemans (Excelsior), Syb van Ottele (sc Heerenveen); Sebastian Szymanski (Feyenoord), Oussama Tannane (NEC), Steven Berghuis (Ajax), Vito van Crooij (Sparta Rotterdam); Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen), Manfred Ugalde (FC Twente).