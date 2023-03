Spaanse kranten na el Clásico vol lof over Frenkie: ‘Oase van rust aan de bal’

Maandag, 20 maart 2023 om 11:20 • Bart DHanis • Laatste update: 11:24

De Spaanse kranten zijn daags na de overwinning van Barcelona op Real Madrid (2-1) eensgezind: Barcelona is niet meer in te halen. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti staat twaalf punten achter op de Catalanen. Met nog twaalf wedstrijden te spelen wordt het volgens de Spaanse media een schier onmogelijke opgave voor Los Blancos om de aartsrivaal nog in te halen. Frenkie de Jong kan na afloop van het duel rekenen op veel lof.

“Een oase van rust aan de bal”, zo beschreef het Spaanse dagblad Sport Frenkie maandagochtend. "Hij steekt in een sterke vorm, speelt elegant, loopt gaten dicht en is als spelverdeler bepalend bij Barça.” Ook de Spaanse kwaliteitskrant ABC stak de loftrompet over de vijftigvoudig Oranje-international. "Betrouwbaar met de bal. Hij is de spil van het elftal. De Nederlander bepaalde het tempo waarin Xavi’s team speelde.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na de overwinning in el Clásico heeft los Azulgrana een voorschot genomen op de titel. AS kopte maandagochtend dat Barcelona de titelrace heeft beslist en dat het leek alsof Real Madrid zich in het duel vrij snel had neergelegd bij een definitieve tweede plaats op de ranglijst. Ook El País ziet geen spannende titelstrijd in het verschiet liggen. “Barça heeft de overwinning behaald en laat daarmee het kampioenschap praktisch gezien beslist.”

Xavi zelf was ook erg tevreden over het optreden van zijn team. “We hebben de hele wedstrijd gedomineerd. We waren beter en hadden de meeste kansen. Dit is een van mijn beste dagen als trainer van Barcelona. We hebben hard gewerkt, zowel verdedigend als aanvallend. Ik ben enorm tevreden”, liet de trainer van de Catalanen na afloop optekenen.

Ancelotti was na de wedstrijd van mening dat zijn team het betere van het spel had gehad. "We speelden een goede pot, we verdienden het om te winnen. We verlaten het stadion met het gevoel dat we het seizoen goed kunnen afsluiten." Marco Asensio zag bij een 1-1 stand nog een treffer worden afgekeurd vanwege marginaal buitenspel. "We hebben dankzij het afkeuren van die goal niet gewonnen. Wij hebben er nog steeds onze twijfels over. Bij het WK was het allemaal heel duidelijk, nu weet ik het niet zo zeker", aldus Ancelotti na het duel.