FC Groningen bevestigt: Dick Lukkien vanaf komend seizoen hoofdtrainer

Maandag, 20 maart 2023 om 09:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:48

Dick Lukkien is vanaf komend seizoen hoofdtrainer van FC Groningen. Dat bevestigt de club via de officiële kanalen. De vijftigjarige oefenmeester tekent tot medio 2026 in de Euroborg en komt over van FC Emmen, waar hij een aflopend contract heeft. Groningen is al sinds november op zoek naar een opvolger van de toen ontslagen Frank Wormuth.

Voetbal International verzekerde zondag al dat Lukkien de verhuizing naar de Euroborg zou gaan maken. Daar toont de Winschotenaar zich zeer verheugd over op de clubwebsite van Groningen. "Naast FC Emmen heeft FC Groningen altijd een speciale plek in mijn hart gehouden. Ik ben blij dat ik na een lange periode van zeven seizoenen aan de Meerdijk na de zomer aan een nieuw – hopelijk weer langdurig en succesvol – hoofdstuk mag gaan werken in Groningen", laat Lukkien optekenen, die tussen 2010 en 2016 ook al werkzaam was in verschillende rollen bij de Trots van het Noorden.

Ook algemeen directeur van Groningen Wouter Gudde toont zich in zijn nopjes. Gudde maakt er geen geheim van dat hij Lukkien al eerder dit seizoen probeerde te verleiden tot een overstap. "Dat lukte toen niet omdat FC Emmen hem aan zijn contract hield. Onlangs hebben wij bij Dick geïnformeerd naar de mogelijkheden na het huidige seizoen, als zijn contract in Emmen afloopt. Dick stond hier positief tegenover en dat heeft na een aantal gesprekken geleid tot een overeenkomst vanaf het nieuwe seizoen."