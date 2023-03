Incident tussen Kökçü en Tadic maakt flink tongen los bij Dit was het Weekend

Dit was het Weekend heeft zondag uitvoerig aandacht besteed aan een incident vlak voor de aftrap van de Klassieker. Orkun Kökçü leek te weigeren om Dusan Tadic de hand te schudden, terwijl hij aanvankelijk ook scheidsrechter Danny Makkelie oversloeg. Mario Been zoekt naar verklaringen en speculeert dat het iets met Kökçü's rancune jegens Ajax te maken heeft.

Toen de aanvoerders van Ajax en Feyenoord bij de toss tegenover elkaar kwamen te staan, schudde Tadic eerst – zoals gebruikelijk – de hand van Makkelie. Kökçü deed dat wel bij assistent-scheidsrechter Hessel Steegstra, maar liet de uitgestoken hand van Makkelie aanvankelijk hangen. Toen Makkelie Kökçü daarna terugriep, leek Tadic ook nog een handdruk van de Feyenoord-captain te verwachten. Die bleef echter uit.

?????????????????? ???????????? ???????? ???? ???????????????????? Tadic en Kökcü geven elkaar geen hand en ook Makkelie wordt in eerste instantie overgeslagen...?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2023

"Ik weet niet wat het is geweest", reageert een verbaasde Been bij Dit was het Weekend. De analist haalt, zoekende naar een verklaring, al snel Kökçü's uitspraken na afloop aan. "Hij gaf aan dat hij alle woorden uit Amsterdam wel zat was gedurende de hele week. Hij zei: 'Wij doen het zonder woorden, maar met daden'. Maar ik vind dat aanvoerders elkaar altijd de hand moeten schudden."

Kökçü zei na de overwinning in de Johan Cruijff ArenA 'zeker rancuneus' te zijn. "Zij praten heel veel. Bij ons is het: geen woorden, maar daden. Dat hebben we vandaag weer gezien", betoogde de Feyenoorder bij ESPN. Die woorden schoten bij onder meer Marciano Vink in het verkeerde keelgat. "Na afloop vind ik dit minder sterk. Ik had het sterker gevonden als hij niks over Ajax zei en gewoon de overwinning pakte", sprak de analist.