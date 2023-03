Xavi Simons stipt voor de camera precies aan wat er moet veranderen bij PSV

Maandag, 20 maart 2023 om 08:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:19

Xavi Simons gaat met een slecht gevoel de interlandbreak in. De jonge spelmaker zette zijn club PSV zondag nog op voorsprong op bezoek bij Vitesse, maar zag de Eindhovenaren die daarna verspelen: het werd 1-1 in GelreDome. Simons verwijt zijn ploeg na afloop een mentaliteitsgebrek, wat volgens hem 'echt veranderd moet worden'. Trainer Ruud van Nistelrooij baalt van dat PSV nog altijd niet negentig minuten lang zijn niveau vast kan houden.

"Het zit me echt dwars, ja", klaagt een chagrijnige Simons na afloop voor de camera's van ESPN. Hijzelf zette zijn ploeg na acht minuten nog wel op voorsprong, maar daarmee was de kous voor hem niet af. "We scoren die 1-0 en denken dat het wel goed gaat komen. Dat kan gewoon niet, die mentaliteit moet veranderd worden. Ik heb gescoord, maar we hebben ook gelijkgespeeld. Je strijdt voor de titel, er is geen excuus", aldus Simons.

Desondanks denkt Simons niet dat de titelkansen voor PSV volledig geslonken zijn. Feyenoord staat na de gewonnen Klassieker op acht punten los van de Eindhovenaren, met nog acht duels te gaan. "Ik denk niet per se dat we geen kans meer maken", zegt Simons. "Maar ik denk niet dat wij de focus op hen moeten leggen." PSV komt onder meer nog in actie tegen Ajax en AZ, terwijl er voor Feyenoord nog vooral duels met clubs uit het rechterrijtje zijn te spelen. Wel hebben de Rotterdammers tussendoor nog bekerverplichtingen, alsook de Europa League-ontmoetingen met AS Roma.

Van Nistelrooij 'trekt geen harde, maar zachte conclusies'

Van Nistelrooij weigert eveneens al een streep door een eventuele titel te zetten. "Nee, want er zijn nog acht wedstrijden te spelen. Daar trek ik nu geen conclusies over. Maar als je realistisch naar de stand kijkt, trek je nog geen harde conclusies, maar wel zachte. Ik ben teleurgesteld, maar nog meer teleurgesteld over het niveau dat we vandaag (zondag, red.) gehaald hebben. De hele wedstrijd een hoog niveau halen, dat is waar we naartoe moeten. Dat lukt nu nog niet en dat is teleurstellend", aldus de oefenmeester.