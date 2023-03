V/d Vaart oordeelt na Klassieker: ‘Echt goede speler, maar komt tekort voor top’

Maandag, 20 maart 2023 om 07:05 • Tom Rofekamp

Rafael van der Vaart is niet volledig overtuigd van Mats Wieffer. De Feyenoorder wordt na de gewonnen Klassieker volop bewierookt door Pierre van Hooijdonk, die hem bij Studio Voetbal zelfs de Oranje-basis inpraat voor aankomend EK-kwalificatieduel met Frankrijk. Van der Vaart ziet echter nog genoeg tekortkomingen bij Wieffer. "Hij is een goede speler, maar voor de absolute top komt hij net tekort", aldus de oud-middenvelder.

Met Wieffer aan de aftrap deelde Feyenoord Ajax zondag een flinke klap uit in de titelstrijd. De Rotterdammers wonnen met 2-3 in de Johan Cruijff ArenA en komen zo, met nog acht speelronden te gaan, op zes punten van de aartsrivaal. Pierre van Hooijdonk vindt dat Wieffer 'met vlag en wimpel geslaagd is' zondag. "In het tweeluik met Shakhtar was hij ook al erg goed, maar als je in de topwedstrijd van de Nederlandse competitie zo speelt, denk ik dat er geen twijfel meer over mogelijk is. Hij maakt de juiste keuzes, hij scant goed en weet daardoor waar de bal naartoe moet. Hij zorgt voor rust in de ploeg", vindt Van Hooijdonk.

De oud-spits heeft daarom een suggestie voor bondscoach Ronald Koeman, die Wieffer in zijn definitieve selectie voor aankomende interlandperiode opnam. "Ik zou hem vrijdag tegen Frankrijk opstellen naast Frenkie de Jong." Van der Vaart roept zijn collega een halt toe. "Ik zou hem eerder tegen Gibraltar laten beginnen. Niet tegen Frankrijk, zeker niet. Ik vind het een goede speler, maar ik heb tegen Ajax ook momenten gezien waarop hij net wat handelingssnelheid tekortkomt voor het absolute topniveau. Ik zie hem niet bij Barcelona of Real Madrid belanden."

Wieffer beleefde zondag nog maar zijn zestiende basisoptreden voor Feyenoord en mag zich dus nu al opmaken voor een mogelijk Oranje-debuut. De 23-jarige middenvelder overleefde net als ploeggenoot Lutsharel Geertruida – de matchwinner tegen Ajax – en Bart Verbruggen (Anderlecht), Sven Botman (Newcastle United) en Brian Brobbey (Ajax) de schifting, die allen ook nog hun haasje moeten krijgen. Nederland treedt komende vrijdag (24 maart) aan in en tegen Frankrijk, terwijl Gibraltar drie dagen later de tegenstander is op eigen bodem.