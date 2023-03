John Heitinga: ‘Hij wisselt momenten af, we moeten hem echt helpen daarbij’

Zondag, 19 maart 2023

John Heitinga kan na afloop van de verloren Klassieker tegen Feyenoord (2-3) het zwakke optreden in balbezit van Calvin Bassey niet ontkennen. De trainer van Ajax legt de nadruk op de verdedigende kwaliteiten van de mandekker en vindt dat zijn elftal Bassey moet helpen als het gaat om zijn spel in balbezit. "Het is een teamsport. Je doet het samen", aldus Heitinga op de persconferentie, waar verslaggever Jelle Kusters aanwezig was.

Feyenoord-trainer Arne Slot had zijn manschappen duidelijk geïnstrueerd om Bassey zoveel mogelijk de opbouw bij Ajax te laten verrichten, door de linkercentrale verdediger vrij te laten. De Klassieker werd daardoor een worsteling aan de bal voor Bassey, die zichzelf bij momenten voor het hoofd sloeg. "We moeten ervoor zorgen dat we hem helpen aan de bal", zegt Heitinga, die daar ook een concreet plan voor had bedacht.

"Calvin wisselt die momenten af. Dat weten we, zeker als een tegenstander hierheen komt. Kenneth Taylor moet dan meer aan de bal komen." Heitinga wilde dat de middenvelder bij het opbouwen inzakte naar de defensie. "Dan komt Calvin in het midden, Kenneth links en Jurriën (Timber) rechts. Op momenten dat we dat voor elkaar kregen zag je ook dat we onder de druk van Feyenoord vandaan kwamen. Soms moet je ook gewoon de bal erachter leggen, met een geweldige bal op Steven Bergwijn." Die pass van Steven Berghuis op Bergwijn, waarop Heitinga doelt, leverde uiteindelijk de 2-1 van Dusan Tadic op.

Heitinga neemt het verder op voor Bassey. "Hij speelt bij ons ook om zijn verdedigende kwaliteiten. Calvin is kritisch. Het mooie is dat hij door blijft gaan. Hij gaat geen verstoppertje spelen. Sommige spelers willen dan de bal helemaal niet meer hebben. Het is een ontwikkelpunt, dat weten we." Heitinga overwoog geen moment om Bassey in de rust te wisselen. "Nee, niet overwogen. Omdat Calvin ook vanwege de verdedigende kwaliteiten belangrijk is. Er zijn andere jongens die moeten helpen. Je doet het samen. Ik vind dat we te veel de nadruk leggen op Calvin nu."