Van Hanegem ziet hele goede reden waarom Ajacieden niet moeten ‘zeuren’

Zondag, 19 maart 2023 om 23:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:24

Willem van Hanegem vindt dat Ajacieden 'niet te lang moeten zeuren' over de niet gegeven tweede gele kaart aan Quilindschy Hartman. De linksback van Feyenoord kwam tijdens de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA (2-3) goed weg, toen hij geen tweede gele kaart ontving na een overtreding op Mohammed Kudus. Van Hanegem vindt echter dat scheidsrechter Danny Makkelie de juiste beslissing nam. "Dezelfde Ajacieden die nu boos waren, hadden vorig seizoen mazzel toen Lisandro Martínez bijna het borstbeen van Cyriel Dessers brak."

Hartman begon nog uitstekend aan de wedstrijd. De jeugdinternational had in de vijfde minuut een goede voorzet in huis op Santiago Giménez, die voor de openingstreffer tekende. Makkelie gaf Hartman niet lang daarna geel na een stevige overtreding op Steven Bergwijn. De thuissupporters schreeuwden weer kort dáárna om een tweede gele – en dus rode – kaart voor de Feyenoorder na een harde tackle op Kudus, zijn directe tegenstander. Makkelie hield de kaarten op zak, al gaf hij Hartman wel zijn laatste waarschuwing. Feyenoord-trainer Arne Slot wilde geen enkel risico meer nemen en haalde de verdediger vrijwel direct na het veelbesproken moment naar de kant voor Marcos López.

"Ja, ik heb ze al voorbij zien komen, de mensen die jammerden dat Quilindschy Hartman eruit gestuurd had moeten worden", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Er zijn inderdaad scheidsrechters die een tweede gele kaart geven voor een been even laten hangen. Maar als je gevoel hebt als scheidsrechter, stuur je iemand niet voor zoiets weg. Dat deed Danny Makkelie gewoon goed." Van Hanegem wijst naar de Klassieker van vorig seizoen, toen Lisandro Martínez hard het borstbeen van Cyriel Dessers raakte.

De Argentijn deelde ogenschijnlijk bewust een harde bodycheck uit aan de toenmalig spits van de Rotterdammers. Het voorval bleef onbestraft door Makkelie, die toen ook de leiding had over de Klassieker. "Dezelfde Ajacieden die nu boos waren, hadden vorig seizoen mazzel toen Lisandro Martínez bijna het borstbeen van Cyriel Dessers brak", vervolgt Van Hanegem. "Dus niet te lang over zeuren, zou ik zeggen." Door de zege in Amsterdam - de eerste sinds 2005 - staat titelfavoriet Feyenoord zes punten los van Ajax.