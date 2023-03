Barcelona klopt Real Madrid in absolute slotfase en neemt voorschot op titel

Zondag, 19 maart 2023

Barcelona heeft zondag in blessuretijd gewonnen van Real Madrid. Franck Kessié schoot in minuut 90+2 binnen voor een 2-1 eindstand en lijkt Barça daarmee richting het kampioenschap in LaLiga te hebben geknald. Het was al tien duels geleden dat Barça een editie van el Clásico in het eigen stadion had gewonnen. De manschappen van Xavi nemen een voorsprong van liefst twaalf punten op de aartsrivaal uit Madrid. Er zijn nog twaalf speelronden te gaan in Spanje.

Een week geleden won Barcelona met hangen en wurgen van Ahtletic Club (0-1). Xavi zag weinig redenen om aanpassingen te doen, maar bracht wel de van een schorsing terugkerende Ronald Araújo terug op de rechtsbackpositie. Ferran Torres moest zijn plek afstaan; Gavi schoof door naar de aanval. Bij Real Madrid kwakkelt Karim Benzema met zijn fitheid. De aanvoerder liet de return tegen Liverpool (1-0 winst) lopen, maar kon in het Camp Nou starten.

De eerste tien minuten stonden bol van spektakel. Marc-André ter Stegen keerde in de eerste minuut een schot van Benzema, daarna moest Thibaut Courtois aan de overzijde redding brengen op een schot uit de draai van Robert Lewandowski en een kopbal van Raphinha. Roberto vuurde een minuut later ook nog uit een volley rakelings over. Terug aan de overkant van het veld, het was toen pas de negende minuut van de wedstrijd, had Real Madrid veel geluk toen Vinícius Júnior de bal vanaf de achterlijn voorgaf. De bal ketste af op Araújo en was onhoudbaar voor Ter Stegen, die totaal verrast werd: 0-1.

Barcelona kruipt door het oog van de naald.. ?? Asensio denkt de 2-1 binnen te schieten, maar staat nét buitenspel ??#ZiggoSport #ELClásico #BarçaRealMadrid pic.twitter.com/L5d2fKmcet — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

Barcelona nam de overhand en dwong Courtois tot twee reddingen op kopballen van Andreas Christensen. De keeper van Real werd na ruim een half uur opnieuw getest door Raphinha, die van rechts naar binnen sneed en zijn schot gepakt zag worden. De druk van Barcelona hield aan en leverde in de laatste minuut van de eerste helft alsnog een doelpunt op. Frenkie de Jong legde in het strafschopgebied terug op Raphinha, wiens schot smoorde in een blok. Roberto kreeg de bal voor de voeten en plaatste die van elf meter binnen: 1-1.

BARÇA ???????? EL CLÁSICO! ?? Alle stemmen zijn geteld en Barcelona is de winnaar van de Partij van het Jaar: 2-1! ?????#ZiggoSport #ELClásico #BarçaRealMadrid pic.twitter.com/TMxu8uIXOd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

Na een uur spelen werd Lewandowski op zestien meter van het doel bereikt door De Jong. Met een handige beweging creëerde de spits van Barcelona wat ruimte voor een dreigend schot, maar Eduardo Camavinga kon de bal nog net naast glijden. Een kwartier voor tijd mikte Gavi wél tussen de palen, maar Courtois onderscheidde zich met een fraaie redding. In de eindfase kreeg Barça het lastig. Christensen leverde de bal zomaar in bij Benzema, die een zwak schot produceerde. Invaller Marco Asensio tikte in minuut 81 wél binnen na een voorzet van Dani Carvajal, maar na minutenlang beraad bleek Asensio in buitenspelpositie te hebben gestaan: geen doelpunt. In plaats daarvan greep Barcelona in blessuretijd de macht. Alejandro Balde zette van links laag voor en invaller Kessié zette de binnenkant van zijn schoen tegen de bal: 2-1.