Van der Sar na Klassieker lastiggevallen door ‘aanhangers’ van Overmars

Zondag, 19 maart 2023 om 22:27 • Guy Habets

Edwin van der Sar heeft een paar uur na de verloren Klassieker tegen Feyenoord (2-3) te maken gekregen met dronken fans van Ajax op de parkeerplaats. Dat meldt De Telegraaf. Zij vielen de algemeen directeur en zijn familie lastig en bleven, zonder dreigend over te komen, rond het gezin Van der Sar staan. Beveiligers hebben de groep het stadion uitgezet.

Volgens De Telegraaf ging het om vier skybox-bezoekers, die een bijzonder dronken indruk maakten en op weg waren naar een taxi op de parkeerplaats van de Johan Cruijff ArenA. Zij liepen daar Van der Sar en zijn familie tegen het lijf en vielen hem daar lastig. Naar verluidt werd de algemeen directeur van Ajax toegesnauwd dat hij snel Marc Overmars terug moest halen om als technische man te fungeren. Overmars stapte in februari 2022 nog op vanwege grensoverschrijdend gedrag. Uiteindelijk waren beveiligers ter plaatse die het viertal de deur wezen.

De ochtendkrant schrijft dat het incident past bij de 'frustratie' die op dit moment heerst in de Johan Cruijff ArenA. De nederlaag tegen Feyenoord betekent dat het gat met de aartsrivaal is opgelopen naar zes punten, terwijl de Rotterdammers ook nog eens een veel eenvoudiger programma hebben. Er zijn nog acht speelrondes te gaan in de Eredivisie, maar de kans dat Ajax nog aan kop kan komen lijkt nihil. Dat zit Van der Sar, maar ook trainer John Heitinga en de spelersgroep, enorm dwars.

Steven Berghuis verwoordde dat gevoel na afloop van de Klassieker op duidelijke wijze. Hij lijkt te weten dat Ajax een wonder nodig heeft om landstitel nummer 37 dit seizoen nog te kunnen binnenslepen. "Als je reëel bent met het programma van beide teams wordt het heel moeilijk om in te halen, maar je weet nooit", zo liet de Apeldoorner weten in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. "We gaan er alles aan doen om onze wedstrijden te blijven winnen. Feyenoord is ook gewoon in goeden doen. Soms geef je ook de credits aan de tegenstanders. Gefeliciteerd."