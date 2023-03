AZ laat zich overrompelen en geeft Feyenoord vrijgeleide richting de titel

Zondag, 19 maart 2023 om 21:57 • Guy Habets

FC Twente heeft AZ in de Grolsch Veste een pijnlijke nederlaag toegebracht. Binnen elf minuten stonden de Tukkers al met 2-0 voor door twee goals van Manfred Ugalde en dat kon de formatie van trainer Pascal Jansen niet meer rechtbreien: 2-1. Alleen Jesper Karlsson kwam nog tot scoren namens AZ.

De overwinning op Lazio (2-1) van afgelopen donderdag gaf Pascal Jansen, de trainer van AZ, geen enkele reden tot wijzigen. Dat betekende dat Yukinari Sugawara, die vorig weekend in de competitie nog een schorsing uitzat, weer terugkeerde in de basiself en als rechtsback startte. Op diezelfde positie maakte bij Twente ook een steunpilaar zijn rentree. Joshua Brenet, die even uit de selectie werd verwijderd door trainer Ron Jans, verving daar Alfons Sampsted. Ugalde was wederom de diepste spits.

Het opstellen van de Costa Ricaan bleek wederom een gouden greep van Jans. Vorige week was Ugalde namelijk al twee keer trefzeker tegen Foruna Sittard en na vijf minuten was het ook al raak tegen AZ. De veelbesproken Brenet lepelde een voorzet op het hoofd van de spits, die feilloos raak kopte: 1-0. Even later was het recept hetzelfde. Ditmaal was het Václav Cerny die de bal richting de tweede paal slingerde en zag dat het voorhoofd van Ugalde zijn voorzet tot doelpunt promoveerde. AZ stond erbij en keek ernaar en stond dus binnen de kortste keren al met 2-0 achter.

De kwartfinalist in de Conference League kwam daarna wel beter in de wedstrijd, maar bokste steeds tevergeefs tegen de hechte defensie van Twente op. Daarnaast was ook Lars Unnerstall op zijn post. Toen de verdediging van de Tukkers toch een keer vrije doortocht moest verlenen aan Tijjani Reijnders, bracht de Duitser knap redding en hield hij de marge op twee. Hetzelfde beeld was ook na rust te zien. AZ probeerde wel, maar kwam er amper doorheen en gaf achterin ook de nodige ruimte weg. Bijna leverde dat een derde Twentse goal op toen een kanonskogel van Anass Salah-Eddine maar net gekeerd kon worden door Mathew Ryan.

Net op het moment dat Twente de volledige controle leek te hebben, sloeg AZ toe. Jordy Clasie stuurde met een heerlijke pass Jesper Karlsson de diepte in en die besloot oog in oog met Unnerstall met een droge schuiver in de korte hoek: 2-1. Op dat moment moesten er nog ruim twintig minuten gespeeld worden en roken de Alkmaarders hun kans. Er werd een slotoffensief op poten gezet, maar verder dan een afgekeurd doelpunt van invaller Mexx Meerdink kwamen de Noord-Hollanders niet. Daar brachten ook zes minuten blessuretijd geen verandering in.