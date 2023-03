Utrecht-eigenaar Van Seumeren belaagde Klaiber fysiek tijdens kleedkamerruzie

Zondag, 19 maart 2023 om 20:52

Frans van Seumeren, de grootaandeelhouder van FC Utrecht, is na de verloren thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2) in een fysieke confrontatie met Sean Klaiber verwikkeld geraakt. Het was al bekend dat Van Seumeren na de wedstrijd de kleedkamer in was gegaan om zijn onvrede over de prestaties van de Domstedelingen te uiten, maar nu blijkt dat hij ook lichamelijk ruzie heeft gemaakt. De grootaandeelhouder liet dat zelf weten tegenover De Telegraaf. De twee moesten door aanwezigen uit elkaar worden gehaald.

De ochtendkrant schrijft dat enkele bronnen bevestigden dat het fysiek werd tussen Klaiber en Van Seumeren, waarna de twee kemphanen uit elkaar moesten worden gehouden en de rechtsback te hoog in de emotie zat om de pers te woord te staan. De eigenaar van Utrecht bevestigt dat. "Het was een stevige woordenwisseling met wat geduw over en weer. Je weet hoe dat gaat. Ik heb met Sean zondag even apart gezeten en het is allemaal uitgesproken. Nu liepen de emoties even hoog op, maar ik heb mijn excuses gemaakt en het is weer helemaal goed tussen ons."

Dat een dergelijk incident bij Utrecht plaatsvindt, zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen bij betrokkenen. Henk Fraser werd eerder immers ontslagen als hoofdtrainer toen hij na een woordenwisseling met Amin Younes de Duitser naar de keel greep. Algemeen directeur Thijs van Es drong toen aan op een vertrek van de coach. "Ik denk dat je deze situaties niet met elkaar kunt vergelijken", stelt Van Seumeren. "Ook niet, omdat Sean het heel anders heeft beleefd door onze onderlinge relatie."

Van Seumeren is zondag opnieuw naar de kleedkamer gegaan, maar ditmaal om zijn excuses aan te bieden. "Ik had niet naar de kleedkamer moeten gegaan. Je zit meteen na de wedstrijd zo vol emotie. Het was gewoon onverstandig om erheen te gaan. Mijn vrouw Gonnie zei nog tegen mij dat ik er niet heen moest gaan. Ik had naar haar moeten luisteren. Ik ga nooit meer naar de kleedkamer. Ik moet zeggen, dat ik het in het verleden ook niet veel heb gedaan. De emoties liepen nu echter te hoog op."

Utrecht kwam tegen Go Ahead nog op voorsprong door een doelpunt van Anastasios Douvikas, met dertien treffers topscorer in de Eredivisie. Oliver Edvardsen tekende nog voor het rustsignaal voor de gelijkmaker en het was Willum Willumsson die zich ver in blessuretijd tot matchwinner kroonde. Een nieuwe dreun voor Utrecht, dat zich onlangs blameerde tegen Spakenburg (1-4 nederlaag) in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Daarnaast werd met 1-2 verloren van Fortuna Sittard, dat net als Go Ahead in de slotfase toesloeg. Tussendoor werd na een 2-0 achterstand een punt gepakt tegen NEC: 2-2.