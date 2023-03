Lazio wint verhitte derby van Roma en kan Champions League-voetbal ruiken

Zondag, 19 maart 2023 om 20:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:11

Lazio heeft de Derby della Capitale op zijn naam geschreven. De ploeg van Maurizio Sarri werd tegen AS Roma in het zadel geholpen door een vroege rode kaart voor Roger Ibañez, waarna Mattia Zaccagni i Biancocelesti in de tweede helft de overwinning bezorgde: 1-0. Het is de tweede keer dit seizoen dat de ploeg van Sarri wint van Roma. Lazio staat nu tweede en wacht af wat Internazionale later op de avond doet tegen Juventus. Roma blijft vijfde staan, al is er nog genoeg perspectief op een plek bij de top vier.

Sarri kon de van een blessure herstelde Ciro Immobile weer verwelkomen op de bank, terwijl Mathías Vecino ontbrak wegens een schorsing. Danilo Cataldi kon mede daarom rekenen op een basisplaats, terwijl de spitspositie werd ingenomen door Felipe Anderson. José Mourinho ontbrak wegens een schorsing, waardoor assistent-trainer Salvatore Foti de honneurs van de Portugees waarnam. Wijnaldum kreeg zoals verwacht een basisplaats. De Nederlander moest samen met Bryan Cristante voor de controle op het middenveld zorgen. Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini en Andrea Belotti waren de meest aanvallende pionnen van Foti.

ROOD! ?? Ibanez ontvangt na een half uur spelen (!) al zijn tweede gele kaart en AS Roma moet met 10 man verder... ??#ZiggoSport #SerieA #LazioRoma pic.twitter.com/XBAPqVO27v — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

De openingsfase stond in het teken van aftasten. Beide ploegen maakten een gespannen indruk, wat het spel niet ten goede kwam. Wijnaldum besloot het daarom na een ruim kwartier van afstand te proberen. De middenvelder zag dat zijn schot decimeters te hoog was. Aan de andere kant kapte Felipe Anderson zich goed vrij, maar was zijn schot te zacht om Rui Patrício te verontrusten. Na ruim een half uur spelen moest Roma met tien man verder. Ibañez kreeg zijn tweede gele kaart nadat hij de bal verspeelde en in een poging die fout te herstellen Sergej Milinkovic-Savic haakte. Het restant van de eerste helft stond vooral in het teken van opstootjes.

?????????????????????? ?????????????? ? De mannen in het blauw komen op voorsprong tegen de 10 van AS Roma ??#ZiggoSport #SerieA #LazioRoma pic.twitter.com/qtj5KqbKoJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

Met een man meer was Lazio in de tweede helft de betere ploeg. Roma probeerde vooral de nul te houden en bracht Diego Llorente voor Dybala. Lazio werd dreigend en via Luis Alberto kwam het bijna op voorsprong. De Braziliaan zag Rui Patrício echter redding brengen. Niet veel later was ook Pedro, ex-Roma, dicht bij de openingstreffer. Uit een moeilijke hoek moest hij zijn meerdere erkennen in de doelman van Roma. Minuten later was het alsnog raak. Zaccagni nam de bal goed mee aan de linkerkant van de zestien en deed zijn schot in de verre hoek belanden: 1-0. Lazio-verdediger Nicolò Casale leek daarna de schlemiel te worden na zijn eigen doelpunt, maar haalde opgelucht adem toen bleek dat er sprake was van buitenspel. Spinazzola probeerde het in het slot nog met een schot, waar Provedel een antwoord op had.