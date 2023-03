Leverkusen deelt Bayern gevoelige tik uit; Dortmund herovert koppositie

Zondag, 19 maart 2023 om 19:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:35

Bayern München heeft een zondag een dure nederlaag moeten slikken in de Bundesliga. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann ging met 2-1 onderuit bij Bayer Leverkusen. Bayern kwam nog wel op voorsprong via Joshua Kimmich, maar twee rake strafschoppen van Exequiel Palacios zorgden voor een driepunter voor de thuisploeg. Borussia Dortmund, dat zaterdag de koppositie al tijdelijk overnam, is na zondag definitief de nieuwe lijstaanvoerder. Bayern volgt op één punt. Leverkusen klimt naar plek acht en heeft Europees voetbal weer in het vizier.

Aan de kant van Leverkusen begon Frimpong rechts in de verdediging, terwijl Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah op de bank begonnen. Florian Wirtz keerde terug van een blessure en stond gelijk in de spits. Aan de kant van Bayern begon Matthijs de Ligt in de basis, terwijl onder meer Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui op de bank begonnen. Hij stond naast Benjamin Pavard en Dayot Upamecano in de defensie. João Cancelo kreeg rechts op het middenveld de voorkeur boven Kingsley Coman. Leroy Sané, Thomas Müller en Sadio Mané vormden de voorhoede.

? Bayern op voorsprong! Bayer Leverkusen moet in de achtervolging na de openingstreffer van Joshua Kimmich! ?? https://t.co/SpMlSQ1BGV#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/aMQhRwbqFM — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 19, 2023

Na een kwartier kreeg Frimpong een aardige mogelijkheid doordat De Ligt buitenspel ophief. Eerstgenoemde kapte Alphonso Davies uit en schoot richting de korting hoek, waar Yann Sommer op tijd bij was. Leverkusen was de betere partij, waardoor het doelpunt van Bayern na ruim twintig minuten tegen de verhouding in viel. Een voorzet kwam terecht bij Leon Goretzka, die klaarlegde voor Kimmich. De middenvelder schoof vervolgens via een Leverkusen-been binnen: 0-1. Ruim vijf minuten voor rust kwamen De Ligt en Frimpong hard met elkaar in botsing. De verdediger van Leverkusen werd met geel bestraft. In de slotfase van het eerste bedrijf viel er weinig spektakel meer te noteren.

? Leverkusen langszij! De ploeg van Jeremie Frimpong heeft daar een omstreden strafschop voor nodig, die wordt benut door Exequiel Palacios! ?? https://t.co/SpMlSQ1BGV#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/DZ6gR8yXsI — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 19, 2023

Zeven minuten voor tijd schreeuwde de thuisploeg om een strafschop. Adli werd op zijn hak getrapt door Pavard, waardoor de schoen van eerstgenoemde los kwam. De scheidsrechter besloot na het zien van de beelden tot het geven van een strafschop. Palacios ging achter de bal staan en passeerde Sommer: 1-1. Pavard, die al geel had, kwam goed weg door geen tweede gele kaart te krijgen en werd direct vervangen voor Josip Stanisic.

? 2-1 Leverkusen! En de 2-1 is een herhaling van de gelijkmaker, want weer is het een penalty die wordt benut door Palacios! Bayern München moet in de achtervolging! ?? https://t.co/SpMlSQ1BGV#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/ox0ozruYnu — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 19, 2023

Bayern bleef gevaarlijk en via Jamal Musiala had het op 1-2 kunnen komen. De Duitser slalomde langs de defensie van de thuisploeg en zag zijn poging maar net naast gaan. Aan de andere kant viel het doelpunt wel. Upamecano vloerde Adli en na wederom het zien van de beelden werd een strafschop gegeven. Palacios faalde ook de tweede keer niet: 2-1. Bayern drong in de slotfase aan, maar Hrádecký ontpopte zich tot held van die Werkself. De Finse goalie keerde schoten van onder meer Sané, Mané en Alphonso Davies. De Ligt kopte in blessuretijd wel buiten het bereik van Hrádecký, maar zijn poging ging net naast. In minuut 98 was Bakker onderweg naar de 3-1. De invaller zag echter dat zijn poging niet genoeg richting de hoek ging. Sommer kon daardoor redding brengen, maar hoorde seconden later het eindsignaal.