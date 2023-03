Bizarre draai bij United - Fulham: Ten Hag door na 3 (!) keer rood in 3 minuten

Zondag, 19 maart 2023 om 19:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:39

Manchester United heeft zondag op zeldzame wijze de halve finale van de FA Cup bereikt. Het team van Erik ten Hag stond tot twintig minuten voor tijd nog op een 0-1 achterstand, toen Willian een inzet van Jadon Sancho met de hand pareerde. Toen in de nasleep niet alleen Willian, maar ook Aleksandar Mitrovic én manager Marco Silva met rood weg werden gestuurd, draaide United het compleet om: 2-1. Ten Hag maakt zo nog altijd op vier fronten kans op de prijzen.

Ten Hag had in het midweekse Europa League-treffen met Real Betis (0-1 winst) gekozen om te rouleren, maar kon tegen Fulham niet terugkeren naar zijn sterkste elf. Casemiro was geschorst en werd vervangen door Marcel Sabitzer, terwijl Harry Maguire speelde in plaats van de geblesseerde Raphaël Varane. Om de balans te bewaken moest ook Fred plaatsmaken ten faveure van Scott McTominay; Tyrell Malacia verloor zijn plek weer aan Luke Shaw. Wout Weghorst startte in de spits

Beide ploegen wisten niet te imponeren in het eerste bedrijf. Voor de extra tijd aanbrak kwam United niet verder dan een rollertje van Weghorst, terwijl David de Gea een keer moest ingrijpen op een kopbal van Issa Diop. Kenny Tete bracht het publiek in minuut 45+1 ietwat meer in vervoering. De afgevallen Oranje-kandidaat besloot het van afstand te proberen en zag zijn poging maar net naast de paal zeilen. McTominay had een minuut later al even weinig geluk.

Fulham op voorsprong in Manchester ?? Een slecht spelend United ziet Mitrovic de 1-0 binnentikken.. ??#ZiggoSport #FACup #MNUFUL pic.twitter.com/02jTeF51D7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

Fulham kwam als herboren uit de kleedkamers. Het dwong De Gea tot tweemaal toe tot ingrijpen, voordat Mitrovic de score opende. Ex-Mancunian Andreas Pereira slingerde de bal uit een corner voor de goal, waar de Serviër klaarstond om kiezelhard binnen te knallen: 0-1. Daarmee doorbrak Mitrovic een doelpuntendroogte van liefst 769 minuten. United moest aan de bak en leek een kwartier voor tijd op gelijke hoogte te komen.

Sancho was weg op links, speelde alles en iedereen uit en kon voor open doel binnenschieten. Wilian ging echter met zijn hand in de baan van het schot staan, waarna de chaos ontaardde. Eerst kreeg Willian rood, daarna werden ook Marco Silva en Mitrovic met rood weggestuurd wegens protesteren. Bruno Fernandes ging klaarstaan voor de verdiende penalty en versloeg Leno: 1-1.

Wat een moment! ?? ? William redt de bal van de lijn maar doet dat met de hand ? Na de VAR-beelden geeft de scheids een penalty en rood aan William ? Mitrovic valt de scheids aan en krijgt ook rood ? Bruno Fernandes benut de penalty: 1-1#ZiggoSport #FACup #MNUFUL pic.twitter.com/TGRRjIk9rn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

De elf van United bleken te machtig voor de negen van Fulham. Sabitzer werkte twee minuten na de 1-1 een lage voorzet van Shaw binnen en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong. De winst was al ophanden voor United, maar Fernandes maakte er in extremis alsnog een derde bij. De Portugees kon in alle vrijheid binnenknallen na een pass van invaller Fred en deed dat ook met verve. United staat zo in de halve finale, waarin het het opneemt tegen Manchester City, Brighton & Hove Albion of Sheffield United.