El Yaakoubi en Azarkan doen bizarre stap opzij en boycotten racisme-actie

Zondag, 19 maart 2023 om 19:01 • Guy Habets

Redouan El Yaakoubi en Marouan Azarkan willen op geen enkele manier geassocieerd worden met regenboogkleuren. De spelers van Excelsior weigerden zondagmiddag deel te nemen aan de actie van OneLove, waar door middel van een spandoek aandacht werd gevraagd voor de strijd tegen racisme en discriminatie. El Yaakoubi weigerde ook al de OneLove-aanvoerdersband te dragen.

Voorafgaand aan de competitiewedstrijd tussen Excelsior en SC Cambuur (4-1) werd er door spelers van beide clubs een spandoek omhoog gehouden waar de tekst 'OneLove tegen racisme en discriminatie' op stond. El Yaakoubi en Azarkan besloten echter om niet bij de overige twintig spelers te gaan staan en wachtten op de achtergrond tot er begonnen werd met voetballen. El Yaakoubi, de aanvoerder van de Kralingers, liet eerder al weten dat hij de speciale OneLove-aanvoerdersband ook niet zou dragen en wilde dus blijkbaar ook niet een spandoek tegen racisme en discriminatie vasthouden.

Redouan el Yaakoubi en Marouan Azarkan weigerden voor de wedstrijd te poseren bij het One Love-spandoek (foto @ExcRdamFans). Clubleiding is boos op de spelers, maar wil geen toelichting geven. Spelers zelf mogen niet met de pers praten. Relletje op een sportief mooie dag! #exccam pic.twitter.com/iy5CkBRAmm — Hans Groenendijk (@HansGroenendijk) March 19, 2023

Hans Groenendijk, die namens Rijnmond Sport aanwezig was op Woudestein, liet weten dat de clubleiding boos is op de spelers. Daar worden echter geen uitspraken over gedaan, net als dat de spelers niet mogen praten over hun beslissing om de actie niet te steunen. El Yaakoubi en Azarkan mochten na afloop van de wedstrijd niet met de pers praten en dat is een 'relletje op een sportief mooie dag', zo laat de journalist van de regionale omroep optekenen op Twitter.

Daar was Marinus Dijkhuizen het mee eens. In gesprek met ESPN wilde de trainer van Excelsior alleen kort reageren op het voorval, maar noemde hij het wel 'een vervelend smetje' en liet de voormalig spits doorschemeren dat El Yaakoubi en Azarkan niet hadden verteld dat ze niet bij het spandoek zouden gaan staan. "Ik heb deze week geprobeerd om me er zo veel als mogelijk afzijdig van te houden, want ik vind dit eigenlijk iets voor de directie. Van tevoren is alles doorgesproken, maar dan loopt het toch anders. Dat is eerlijk gezegd wel een vervelend smetje op deze wedstrijd."