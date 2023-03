Berghuis vertelt Kraay junior ‘wat zijn hart zegt’ na late klap in Klassieker

Zondag, 19 maart 2023 om 17:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:44

Steven Berghuis vindt het moeilijk om nog in een kampioenschap van Ajax te geloven. De spelmaker van de Amsterdammers geeft na afloop van de verloren Klassieker (2-3) het krediet aan Feyenoord, dat volgens hem goed voor de dag kwam en 'heel moeilijk in te halen wordt'. Karim El Ahmadi noemt Berghuis vervolgens 'een van de weinigen' die goed voor de dag kwam bij Ajax.

Berghuis stond acht minuten voor rust met een schitterende steekbal aan de basis van de 2-1 van Ajax. Daarvoor hadden de Amsterdammers al de vroege 0-1 van Santiago Giménez weggepoetst. Er leek zo geen vuiltje aan de lucht voor Ajax, maar na rust stortten de Amsterdammers volledig in. Berghuis is de eerste die dat toegeeft.

"We begonnen de tweede helft al een beetje halfslachtig en dat begin (de snelle 2-2 na rust, red.) geeft Feyenoord natuurlijk een beetje brandstof en neemt dat bij ons weg", analyseert de technicus in gesprek met Hans Kraay junior. "Je merkt dat ze na rust heel veel vertrouwen hebben en wij wat minder. Lang denk je dat het 2-2 gaat worden, maar dan pakken ze hem uit een standaardsituatie weg."

Die standaardsituatie – een corner van Orkun Kökçü, binnengekopt door Lutsharel Geertruida – bezorgde Feyenoord de zege, en dus een voorsprong van zes punten op nummer twee Ajax. "Wat zegt je hart?", vraagt Kraay junior daarom aan Berghuis, inzake de titelkansen van de Amsterdammers. "Als je reëel bent met het programma van beide teams wordt het heel moeilijk om in te halen, maar je weet nooit", antwoordt Berghuis. "We gaan er alles aan doen om onze wedstrijden te blijven winnen. Feyenoord is ook gewoon in goeden doen. Soms geef je ook de credits aan de tegenstanders. Gefeliciteerd."

'Hij was een van de weinigen die de eerste helft heel goed speelde'

El Ahmadi heeft voor Berghuis als een van de weinige Ajacieden mooie woorden over. "Hij was een van de weinigen die de eerste helft heel goed speelde, vooral aan de bal", vindt de oud-middenvelder. "Misschien had hij wat vaker de lijnen uit kunnen zetten om de bal bij Bassey op te halen, want die zag er telkens heel slecht uit omdat hij steeds alleen stond. Als je dan de hele tijd moet gaan schuiven: dat hoort niet."