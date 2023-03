Woorden van Orkun Kökçü over Ajax vallen niet goed aan desk van ESPN

Zondag, 19 maart 2023 om 17:26 • Guy Habets

Marciano Vink vindt het interview van Orkun Kökçü na afloop van de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-3) niet geheel geslaagd. Met name de woorden over de 'praatjes', die de Amsterdammers volgens Kökçü voor de wedstrijden zouden hebben gehad, worden door Vink als 'niet sterk' bestempeld. De analist van ESPN had gehoopt dat de captain van Feyenoord het bij zijn eigen ploeg had gehouden.

Kökçü werd direct na de wedstrijd door verslaggever Hans Kraay junior naar de overwinning gevraagd, maar eerst moest de spelmaker van Feyenoord iets anders kwijt. "Ik weet nu niet meer hoe die wedstrijd is gegaan. Het maakt me helemaal niks uit. Ik persoonlijk was er wel klaar mee dat zij de hele tijd praten voor die wedstrijd. Dat ze altijd denken dat ze de beste zijn. En vandaag hebben we laten zien dat we weggelopen zijn, dat voelt heel lekker. Ik ben zeker rancuneus. Zij praten heel veel voor de wedstrijd. Bij ons is het: geen woorden, maar daden. Dat hebben we vandaag weer gezien."

Vink begrijpt niet dat Kökçü op die manier uit de hoek komt. "Door de historie heen is Ajax altijd zo geweest zoals ze zich voor deze wedstrijd hebben opgesteld. Het mooie van Kökçü, en van zijn trainer, vond ik dat ze voor de wedstrijd al zeiden dat het een beetje bij Ajax hoorde en dat Feyenoord niet zo is. Het was sterk dat ze het een beetje relativeerden, maar nu na afloop vind ik dit minder sterk. Ik had het sterker gevonden als hij niks over Ajax zei en gewoon de overwinning pakte."

De titel kan Feyenoord na de overwinning in de Johan Cruijff ArenA bijna niet meer ontgaan. De voorsprong op Ajax bedraagt zes punten, terwijl de Rotterdammers ook nog een veel eenvoudiger programma hebben. AZ kan met een overwinning op FC Twente op zondagavond wel nog op vijf punten komen, maar de Alkmaarders treffen in het restant van de competitie ook meer zware tegenstanders dan dat Feyenoord dat doet. Na de komende interlandperiode gaat de Eredivisie weer verder en dan zijn er nog acht speelrondes te gaan.