Arsenal richt zich op na Europese exit en gaat met heerlijk gevoel break in

Zondag, 19 maart 2023 om 17:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:27

Arsenal heeft geen kater overgehouden aan de uitschakeling in de achtste finale van de Europa League tegen Sporting Portugal van donderdag. De koploper in de Premier League won zondag in het eigen Emirates Stadium met 4-1 van stadgenoot Crystal Palace, waar Patrick Vieira vrijdag werd ontslagen als manager. De voorsprong van Arsenal op achtervolger Manchester City bedraagt nu acht punten, al heeft de nummer twee nog een wedstrijd tegoed.

Manager Mikel Arteta wijzigde zijn elftal op zes plekken ten opzichte van de nederlaag na strafschoppen tegen Sporting. Ben White en Rob Holding vervingen achterin de geblesseerden Takehiro Tomiyasu en William Saliba. Op het middenveld kregen Martin Ødegaard en Thomas Partey weer de voorkeur boven Jorginho en Fábio Vieira. In de voorhoede maakten Reiss Nelson en Gabriel Jesus plaats voor Bukayo Saka en Leandro Trossard. Samen met Gabriel Martinelli moesten zij voor het gevaar zorgen voorin.

Palace was niet bang in het begin en kwam na elf minuten bijna op voorsprong. Een knal van Wilfried Zaha kwam op de paal terecht, waarna de bal via Aaron Ramsdale over de achterlijn verdween. Odsonne Édouard ging kort daarna alleen op de Arsenal-keeper af, al deed hij dat wel in buitenspelpositie. Arsenal nam het heft in handen en kwam na bijna een halfuur op voorsprong. Saka gaf voor op Martinelli, die zijn bewaker in een beweging uitspeelde en de bal in de verre hoek deed belanden: 1-0. Kort voor rust verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. Saka blies een aanval nieuw leven in, combineerde met White en schoof de bal vervolgens beheerst langs de kansloze Joseph Charles Whitworth.

Arsenal tilde de stand tien minuten na rust naar 3-0. Xhaka combineerde met Trossard en rondde van dichtbij en al vallend af. Het leek nog even spannend te worden toen Jeffrey Schlupp een hoekschop goed taxeerde en Ramsdale wist te verschalken. Arsenal raakte echter niet in paniek en bracht de marge een kwartier voor het einde van de speeltijd terug naar drie. Saka werd bediend door Kieran Tierney vanaf de flank en knalde de bal zonder na te denken in de linkerbenedenhoek: 4-1. Een ruime en comfortabele zege voor The Gunners, die de titelstrijd op 1 april hervatten tegen Leeds United.

