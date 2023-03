Tadic komt ‘verdrietig’ voor camera en beschrijft ‘killing’ moment in Klassieker

Zondag, 19 maart 2023 om 17:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:32

Dusan Tadic is als vanzelfsprekend zeer teleurgesteld na de verloren Klassieker tegen Feyenoord (2-3). De aanvoerder van Ajax voelt zich 'verdrietig', terwijl hij samen met Hans Kraay junior de zojuist verloren topper analyseert. Tadic wil vooral naar zichzelf kijken. "Het is heel moeilijk, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen", aldus de Serviër bij ESPN.

"Als je zulke wedstrijden verliest is het altijd moeilijk om wat te zeggen in de kleedkamer. We hebben verloren. We moeten naar onszelf kijken”, aldus Tadic. "Wij moeten verantwoordelijkheid nemen. Dit is pijnlijk. We moeten grote jongens zijn. Ik geloof nog in het kampioenschap, we hebben nog acht wedstrijden. Maar natuurlijk moet je er in blijven geloven.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoorder Quilindschy Hartman kwam in de eerste helft al snel weg bij een overtreding op Mohammed Kudus, die hem de tweede gele kaart had kunnen opleveren. Arne Slot greep meteen in en bracht Marcos López. Tadic maakt scheidsrechter Danny Makkelie geen verwijt. "We moeten ons focussen op het voetbal. We hebben niet daardoor verloren."

Ajax knokte zich knap terug van een vroege achterstand en ging met een 2-1 voorsprong rusten. Daarna ging het mis, zag ook Tadic. "Van minuut 45 tot 60 waren ze beter. Toen waren ze sterker en maakten ze de 2-2 (via Sebastian Szymanski, red.). Als we daarna nog scoren via Mohammed Kudus (grote kans in de slotfase, red.) wordt het 3-2, dan is het duidelijk een andere wedstrijd." Timon Wellenreuther tikte de inzet van Kudus nog net weg. "Maar dat is voetbal. Zij hadden goede momenten, wij ook. Het kan twee kanten op. Waar het mis is gegaan? De tweede goal van hen killde ons, dat was niet nodig.”