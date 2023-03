Kökçü is klaar met Ajax: ‘Ze praten te veel, denken altijd dat ze de beste zijn’

Zondag, 19 maart 2023 om 16:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:49

Orkun Kökçü haalt direct na de cruciale overwinning tegen Ajax (2-3) hard uit. De aanvoerder van Feyenoord heeft zich gestoord aan de uitlatingen die voorafgaand aan de topper gedaan werden in Amsterdam. "Ik ben zeker rancuneus", zegt Kökçü na afloop tegenover Hans Kraay junior. "Ik ben wel een beetje klaar met ze."

Over de wedstrijd wil Kökçü het aanvankelijk niet hebben. "Ik weet nu niet meer hoe die wedstrijd is gegaan. Het maakt me helemaal niks uit. Ik persoonlijk was er wel klaar mee dat zij de hele tijd praten voor die wedstrijd. Dat ze altijd denken dat ze de beste zijn. En vandaag hebben we laten zien dat we weggelopen zijn, dat voelt heel lekker." Koploper Feyenoord staat nu zes punten voor op Ajax. AZ zou met winst tegen FC Twente op vijf punten van Feyenoord kunnen komen.

Kraay junior schrikt een beetje van de felle toon van Kökçü. "Ik ben zeker rancuneus. Zij praten heel veel voor de wedstrijd. Bij ons is het: geen woorden, maar daden. Dat hebben we vandaag weer gezien." Feyenoord stond bij rust 2-1 achter en maakte al snel in de tweede helft weer gelijk. Daarna hadden de Rotterdammers weinig haast. "Natuurlijk moet je ook een beetje aanvoelen in een wedstrijd hoe het loopt. 2-2 was het minimale wat voor ons goed is. Dan doe je rustig aan. Uit die corner scoorden we 2-3, lekker." De bal werd uiteindelijk ingekopt door Lutsharel Geertruida.

In de eerste helft opende Feyenoord de score via Santiago Giménez. Daarna hadden de Rotterdammers even niets te vertellen en kwam Ajax terug tot een 2-1 voorsprong. "Ze waren wel agressief ingesteld, zaten kort, wonnen meer duels dan wij. Maar we weten van onszelf dat de trainer in de rust een praatje houdt, het beter neerzet en dat we altijd nog terug kunnen komen."

Quilindschy Hartman kwam in de eerste helft heel vroeg weg bij een overtreding op Mohammed Kudus, die hem de tweede gele kaart had kunnen opleveren. Arne Slot greep meteen in en bracht Marcos López. Kökçü kreeg het niet zo mee. "Was dat zijn tweede kaart geweest? Het ging allemaal zo snel. Ik was ook een beetje verbaasd over de wissel. Ik vroeg aan hem: ben je geblesseerd. Hij zegt 'nee'."

Over het kampioenschap wil Kökçü nog niet praten. "Nee, ik ga daar niks over zeggen. Het is nu tijd voor een feestje en dan snel weer focus." Verder zegt hij niets. "Geen woorden, maar daden. Het hoeft niet. Je ziet het, zij praten veel, en wij gaan met drie punten weg."