Analisten zien één Ajacied als dissonant: ‘Lijkt onder 220 volt te staan'

Zondag, 19 maart 2023 om 15:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:49

Calvin Bassey is in de eerste helft van De Klassieker de dissonant bij Ajax, zo concluderen de analisten op ESPN. De mandekker speelde onder meer een negatieve hoofdrol bij de openingstreffer van Feyenoord en kon wel eens aan het bezwijken zijn onder de druk in de Johan Cruijff ArenA, denkt Marciano Vink. "Gaat er dan iets fout, dan krijg je een soort sneeuwbaleffect."

Volgens Vink zag Bassey er bij de 0-1 van Santiago Giménez allesbehalve goed uit, al moet ook Mohammed Kudus het ontgelden. "Als jij even kijkt hoe Kudus slaapt en hoe Bassey vergeet dat Giménez überhaupt meedoet: dat is gewoon heel raar. Bassey heeft de hele tijd in het midden gestaan en geen enkel idee gehad waar Giménez is. Dat kan in mijn ogen niet als je vanaf het eerste moment je stempel op de wedstrijd wil drukken", zegt Vink.

Santiago Gimenez zet @Feyenoord razendsnel op voorsprong in De Klassieker! ?????? #ajafey — ESPN NL (@ESPNnl) March 19, 2023

Presentator Jan Joost van Gangelen voegt toe 'dat Bassey wel onder 220 volt lijkt te staan'. "Dat kan ook met spanning te maken hebben", speculeert Vink. "Het is een jonge jongen, het is een must-win voor Ajax, dan kan het zomaar zijn dat de spanning je op een gegeven moment te veel wordt. Gaat er dan iets fout, dan zie je een soort sneeuwbaleffect. Dan gaat de rest ook allemaal fout. Nu hij rust heeft gehad kan het zomaar dat hij een dijk van een tweede helft speelt."