Heitinga maakt korte metten met theorie Kraay jr.: ‘Hans, dat is totale onzin'

Zondag, 19 maart 2023 om 14:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:01

John Heitinga ontkent dat Dusan Tadic een voorkeursrol geniet bij Ajax. Hans Kraay junior suggereert voor De Klassieker dat de captain van de Amsterdammers wel heel vaak mag blijven staan als Brian Brobbey wordt gebracht, in tegenstelling tot ploeggenoot Steven Bergwijn. Heitinga hapt echter niet: "Hans, dat is totale onzin."

"Je hebt wel heel vaak Brobbey gebracht voor Bergwijn. Waarom breng je hem niet wat vaker voor Tadic?", vraagt Kraay junior vlak voor de aftrap. "Dat heb ik wel een keer gedaan", werpt Heitinga tegen, doelend op het duel met SC Cambuur (0-5). Brobbey kwam in vier van de vijf competitieduels daarna binnen de lijnen voor Bergwijn.

Met het zinspelen op een voorkeursrol voor Tadic kan Heitinga dan ook weinig. "Hans, dat is totale onzin", snauwt hij richting Kraay junior. Heitinga kan op bijval rekenen van ESPN-analist Karim El Ahmadi. "Ik ben het wel eens met Heitinga. Ik vind hem (Tadic, red.) de laatste weken goed spelen. Sinds hij in de spits is gaan staan, is Ajax het beter gaan doen." Collega Marciano Vink kan zich daar maar deels in vinden. "Als je kijkt wat hij de laatste minuten aan de linkerkant toevoegt als hij mag blijven staan... een wedstrijd over de streep trekken ga je vanaf links niet met Tadic doen", aldus Vink.

Tadic werkt sinds Heitinga's entree met rasse schreden aan zijn productiviteit in de Eredivisie. De Serviër was in zeven competitiewedstrijden al goed voor vier goals, meer dan hij er in achttien wedstrijden onder Alfred Schreuder produceerde (drie). Ook is Tadic hard op weg om assistkoning van de Eredivisie te worden. De Ajax-captain staat er vooralsnog op zestien en gaat daarmee aan kop in het klassement.