Van Hooijdonk doet FC Groningen heel veel pijn op onrustige middag

Zondag, 19 maart 2023 om 14:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:03

SC Heerenveen heeft de derby van het noorden met FC Groningen zondag winnend afgesloten: 0-2. Sydney van Hooijdonk tekende in de eerste helft voor een dubbelslag die de thuisclub niet meer te boven kwam. In de slotfase was er onrust op de tribune nadat een supporter het veld oprende. De vlam sloeg in de plan en bij het sussen kreeg Jetro Willems een vuistslag. Groningen blijft door de gevoelige nederlaag op de gevreesde zeventiende plaats staan, terwijl Heerenveen aansluiting houdt met de lage subtop in de Eredivisie. Voorafgaand aan de derby werd overigens bekend dat de van FC Emmen afkomstige Dick Lukkien met ingang van komend seizoen hoofdtrainer is in Groningen.

Bij Groningen keerde Mads Bech Sørensen terug in de basisopstelling, waardoor Liam van Gelderen op de bank moest plaatsnemen. De van een schorsing teruggekeerde Isak Dybvik Määttä, normaal gesproken linksback, opereerde in de derby als linksbuiten. Thom van Bergen werd hierdoor naar de reservebank verwezen. Bij Heerenveen was Jeffrey Bruma niet fit en dat zorgde voor een basisplaats voor Syb van Ottele centraal achterin. Simon Olsson en Rami Al Hajj waren ditmaal ook reserve. Thom Haye startte op het middenveld, evenals Pelle van Amersfoort. Van Hooijdonk fungeerde als diepste spits.

???? ???????????????????? op rozen! ???? Sydney van Hooijdonk profiteert 2x van zwak optreden van Michael Verrips in de ?????????? ?????? ?????? ??????????????. ?? #grohee — ESPN NL (@ESPNnl) March 19, 2023

Groningen leek er zin in te hebben en het was Elvis Manu die na ruim tien minuten de lat teisterde met een harde knal. Het was echter Heerenveen dat na 28 minuten spelen de leiding nam: Van Hooijdonk profiteerde optimaal van een losgelaten bal van doelman Michael Verrips. Vijf minuten voor rust ging de Groningen-goalie opnieuw in de fout bij een bal uit de draai van Van Amersfoort. Van Hooijdonk was er vervolgens als de kippen bij om van dichtbij de 0-2 aan te tekenen. Een zeer comfortabele voorsprong dus voor Heerenveen halverwege de ontmoeting in Groningen.

De thuisclub was na rust niet bij machte om terug te komen in de derby. De voorsprong van Heerenveen kwam niet meer in gevaar, al duurde het langer dan verwacht dat de zege definitief kon worden binnengesleept. Er ontstonden ongeregeldheden op de tribune en Willems incasseerde als vredesstichter zelfs een vuistslag van een woedende Groningen-supporter. Onder meer Verrips probeerde de vechtersbazen uit elkaar te houden en Serdar Gözübüyük legde het duel stil. Na ongeveer een kwartier kwamen beide ploegen weer naar buiten, maar een verandering in de stand kwam er niet meer.

Wat een gekken. Jetro Willems die een knal krijgt van zijn eigen supporter. #FCGroningen pic.twitter.com/hyzMLgJ1wy — Gert-Jan (@gjredder) March 19, 2023